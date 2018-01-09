寒流至流感來勢洶洶 疾管署：最快1月底進入流行高峰

2018-01-09 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



疾管署今推估流感疫情將於1月底進入流行高峰。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

衛福部疾管署統計，上周全國類流感門、急診就醫逾10萬人次，且新增21例重症病例，與1例B型流感死亡個案，社區流行以B型流感為主。疾管署提醒，本周寒流來襲病毒將更活躍，推估1月底疫情將會來到高峰，提醒民眾接種疫苗、出入人潮多公共場所戴口罩、勤洗手。

疾管署副署長莊人祥指出，近期流感重症及就醫人次皆有攀升趨勢，全國類流感門、急診就醫已達10萬1364人次，較前一周增加4％，近4周共有31起流感群聚事件，其中21起，占68％發生於校園，流行的病毒型別，仍以Ｂ型流感的山形株為主，推估1月底疫情將來到高峰。

疾管署防疫醫師鄒宗珮指出，上周新增一名流感死亡病例，為居住北部的77歲阿嬤，有癌症等慢性疾病史，並未接種本季流感疫苗，感染B型流感後併發肺炎過世。據監測資料顯示，目前社區流感病毒仍以B型為主，上周21名重症病例中，也有一名年輕18歲青少女，未接種本季流感疫苗。

莊人祥指出，以本季流感疫情已累計119例重症個案，逾8成未接種本季流感疫苗，僅17例有接種流感疫苗個案來看，即使有接種疫苗，也與疫苗保護力為6到7成，並非百分之百，和患者本身的年紀、慢性病史、潛在疾病或就醫時間有關，也可能引發重症。不過，接種疫苗仍能降低重症與死亡風險。

疾管署提醒，目前全台公費流感疫苗仍剩11萬劑，建議符合公費接種資格者，盡快接種疫苗，如出現疑似類流感症狀，戴上口罩盡早就醫。