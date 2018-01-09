新型腸病毒D68型冬天蠢動 重症病例數增加

2018-01-09 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



疾管署疫情中心主任劉定萍說明國內腸病毒疫情。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

衛福部疾管署今公布，上周新增3例腸病毒重症病例，皆感染近年流行的新型腸病毒D68型，包含一名東部國中生，也與幼童相同引發肢體麻痺症狀，為今年東部首例。資料顯示，去年至今累計23例重症中，就有11例感染腸病毒D68型，不僅多於其他類型腸病毒，D68型病毒更常透過呼吸道等飛沫傳染，可能因天冷人潮聚集增加傳播機會。

疾管署防疫醫師鄒宗珮指出，上周新增3名重症病例，分別為南部2歲女童、4歲男童及東部15歲男童，皆於去年12月中下旬出現咳嗽、流鼻水、發燒或肢體無力等症狀，目前住院治療中。其中一名15歲國中生，雖不是腸病毒容易導致重症的年齡層，但若幼時未曾感染不具抗體，感染後仍可能引起重症。

根據統計，去年累計至今全台共23例腸病毒重症病例，包含一例腸病毒71型死亡個案。重症感染型別分別為，腸病毒D68型就占11例，克沙奇A6型3例，克沙奇A9型、腸病71型、克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，1例克沙奇A2型。相較之下，腸病毒D68型重症病例數較多。

時值冬季，腸病毒D68型於社區仍出現零星病例，與每逢夏、秋季較為流行的腸病毒71型、克沙奇A型不同。鄒宗珮解釋，因腸病毒D68型較易引起呼吸道症狀，傳播途徑以呼吸道等飛沫傳播為主，臨床病人中，也多從呼吸道驗出病毒檢體，而呼吸道的傳播又多出現在天冷時，溫度降低仍有傳播活性。

疾管署呼籲，腸病毒D68型目前尚無疫苗或藥物可預防及治療，預防方法除做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施；如發現家中幼童出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等重症前兆，應盡速就醫。