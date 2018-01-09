台中入冬首波寒流今報到 診所病患增3成

2018-01-09 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中央氣象局今天同步發步低溫、豪雨和強風特報。圖／翻攝自中央氣象局網 分享 facebook

受寒流影響，台中市入冬以來第一波寒流今天上午報到。中央氣象局台中氣象站表示，氣象局白天發出低溫特報，今天台中海線最冷發生在今天上午8時，梧棲氣象站測得氣溫為攝氏9.8度，市區白天約在攝氏12度，最低出現在上午9時，為攝氏10.7度，低溫的天氣會持續到本周六，預計下雨持續到本周三，周四放晴，提醒農漁養殖業及山坡地作物嚴防寒害、也請民眾注意保暖。

台中氣象站說明，氣象局今天同步發出強風特報與豪雨特報，台中海線有5到8級強風，持續到後天，台中市山區豪雨特報，其中雪嶺24小時雨量已達豪雨等級。

中華民國診所協會全國聯合會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，氣溫驟降，流感、類流感蠢蠢欲動。台中市民眾近日呼吸道感染、咳嗽、流鼻水等一般感冒病患人數增加，這類病患診所的門診量平均增加約3成，甚至有診所達五成，建議民眾做好保暖，若出現發燒、肌肉酸痛等流感或類流感症狀，立即就醫。

中國醫藥大學附設醫院急診室主任陳維恭說，冷氣團發威，急凍天氣還要持好幾天，今天是寒流第一天，目前院內呼吸道急診病患沒有明顯增加，建議民眾做好保暖，尤其老人家、心血管疾病患者及兒童，更應特別注意，避免溫差過大造成身體危害。