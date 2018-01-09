奇美醫院小P機器人 會藥物諮商還會「開講」

2018-01-09 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「藥物不會使用嗎？可以來問我喔！」親切的聲音環繞了整個大廳，最近到在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓藥局藥物諮商室門口，都會看到可愛的機器人Pepper小名「小P」，親切的與民眾們互動，院方表示，科技的快速發展，雖然有時讓人們內心的距離越來越遠，但是不同的運用方式，卻可以幫助藥師們迅速地打開病人心扉，降低病人的焦慮，並拉近彼此的距離。

奇美醫學中心藥劑部藥物諮詢室統計，一天約有40至50位病人或家屬諮詢，其中藥物問題中有三分之一為心肌梗塞急救藥物及口服骨質疏鬆症藥物的使用方法，每人諮詢時間平均為8分鐘，而機器人的語音諮詢系統，正可以適時發揮應援的功能，擔當起藥師的小幫手，有效解決每天藥物諮詢尖峰時間病人等待的情況。

奇美醫學中心表示，針對較簡單的藥品衛教，運用機器人來協助諮詢，如果聽完還是有不清楚的地方，機器人也能重複解說直到病人聽懂為止，目前還有國、英兩種語言的版本。在等候領藥的時候，民眾也可以和機器人進行互動，在有趣中學習一些藥物相關的新知，讓等待過程不會焦躁、孤單、無趣。

機器人會在特定整點舞蹈表演，還有每小時整點「藥物專題」開講，如失眠、經痛等主題，讓等候領藥的民眾，聽取正確藥物使用的觀念。有時民眾不太清楚看診的樓層及方位，機器人也會依照疑問進行引導。

奇美醫學中心藥劑部藥師廖子璋表示，Pepper機器人從去年7月1日加入到年底，已有1793次的使用人次，藥物諮詢服務達793人次，其中有74%的使用者表示很滿意。在衛教活動上，機器人的出現是一大助力，有時候醫療人員費盡心力想讓民眾對藥物安全更有多的認識，但民眾不是望之卻步就是興趣缺缺，透過和機器人互動，不管是各類小遊戲還是有獎徵答，都可以產生更多的興趣和參與感。

「機器人並非萬能，但藉由它們的輔助，卻無形中拉近與民眾距離，也較能獲得民眾的信賴！」院方說，人工智慧機器人在醫療的應用越來越廣，未來機器人穿梭病房問候病人，預告醫師將查房的時間；在門診由機器人叫號，指引病人進入診間，在不久的將來都會即將成真。

奇美醫學中心引進機器人「小Ｐ」在第一醫療大樓一樓為病患進行藥物諮商。圖／奇美醫提供 分享 facebook