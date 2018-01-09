台北書展大獎公布 中央社記者獲獎

2018-01-09 16:27 中央社 台北9日電



2018台北國際書展大獎得獎名單今天公布，分小說類、非小說類、編輯獎，其中非小說類首獎「歐洲的心臟：德國如何改變自己」，作者林育立現為中央社駐柏林記者。

頒獎典禮將於2月6日書展開幕式舉行，預定由總統蔡英文頒發獎金新台幣10萬元及獎盃給首獎作者。

台北書展基金會指出，今年小說類入圍名單空前年輕化，非小說類入圍作品富有豐盛的文學熱情，可謂豐收年。邁入第2年的編輯獎，凸顯的不只是編輯的執行力，還有為了找出讀者的靈活應對，大大展現台灣出版的多元實力。得獎名單如下：

小說類首獎：金宇澄「金宇澄作品選輯：輕寒、方島、碗」（東美出版）、黃崇凱「文藝春秋」（衛城出版）、周芬伶「花東婦好」（印刻文學）。

非小說類首獎：林育立「歐洲的心臟：德國如何改變自己」（衛城出版）、李欣倫「以我為器」（木馬文化）、李玟萱「無家者：從未想過我有這麼一天」（游擊文化）。

編輯獎（自製類）：王梵、莊瑞琳「億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世」（衛城出版、經濟部中央地質調查所）。

編輯獎（非自製類）：嘉世強、鄭雅菁、張瑋庭「我們一無所有」、「行過地獄之路」、「呼喚奇蹟的光」（時報文化）。