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纖體茶恐致腹瀉 食藥署公告「番瀉苷」限量新制

2018-01-09 15:00聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

美體瘦身人士對番瀉產品絕不陌生，因具排便順暢作用，不少業者將之做成纖體茶等產品販售。但用量過多恐致腹瀉，食藥署今公告明定，番瀉未來只能用於茶包，不可作膠囊錠狀食品，且包裝須標註警語，番瀉苷每日使用量不逾12毫克。新制7月1日上路，違者最高可處300萬元。

美體瘦身人士對番瀉產品絕不陌生，因具排便順暢作用，不少業者將之做成纖體茶等產品販...
美體瘦身人士對番瀉產品絕不陌生，因具排便順暢作用，不少業者將之做成纖體茶等產品販售，但用量過多恐致腹瀉。 圖／Ingimage
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食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，番瀉是一種草本植物，因服用後會刺激腸胃蠕動，有助排便，有一些想減肥的人就會特地將之乾燥再泡茶喝，也有不少美體產品業者想將番瀉製成膠囊錠狀的保健食品販售。

但是，番瀉吃過量很可能會腹瀉，若本身就有腸胃道疾病者，可能持續慢性腹瀉，甚至影響健康。過去食藥署就接到不少消費者因吃了番瀉產品，引發身體不適之通報案。

林旭陽說，該署二年前就預告訂定食品原料「番瀉」的使用限制及標示，因卡在業者有不同意見，希望能廣泛使用，使規範討論較久。不過專家仍建議，因消費者對番瀉不夠認識，用量還是需要限制較好，因而訂出使用範圍與限量。

公告新制規定，番瀉使用部位只限新鮮或直接乾燥的葉、莢，不得經萃取等其他加工處理，而且只能用於茶包，供沖泡飲用。因產品會含番瀉苷，其每日使用量不得逾12毫克，業者須於產品外包裝標示瀉苷含量。

因番瀉會導致腹瀉，業者也須在外包裝標示警語，例如「本品可能導致腹瀉」、「於晚上食用一次，一星期不得食用高於三次，欲連續食用超過一星期須先諮詢醫師意見」及「有慢性腹瀉、腸阻塞、腸狹窄、乏力、炎症性結腸疾病、闌尾炎、不明原因腹痛伴隨水及電解質缺乏、嚴重脫水或是慢性便祕者，以及孕婦、授乳婦女及未滿十歲兒童不宜食用」等。

林旭陽說，為了給業者半年緩衝期，今天新制公告後，7月1日起正式實施。未來經不定期抽查與檢驗相關產品，若發現違規，得依食安法處3萬到300萬元罰鍰。

林旭陽提醒，儘管番瀉茶包是沖泡飲品，但無限量一直喝還是會拉肚子，民眾一定要按產品包裝說明使用，避免影響健康。

食藥署
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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