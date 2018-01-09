類流感就醫周破10萬人 寒流恐讓疫情攀升

2018-01-09 15:06 中央社 台北9日電



寒流報到，中央氣象局觀測，9日清晨淡水出現攝氏8.8度低溫，刷新去年入冬以來全台平地測站最冷紀錄。預報員程川芳說，今天持續濕冷，入夜後會更冷，提醒民眾注意保暖。 中央社 分享 facebook 疾管署今天宣布，國內上週類流感門急診超過10萬人次就診，疫情略升，正處在流行期，社區病毒以B型為多。近日受寒流影響，估計疫情會持續攀升。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，根據統計，國內上週（12月31日至1月6日）類流感門急診共10萬1364人次就診，較前一週增加4%；近4週共計31起流感群聚案件，其中21起（68%）發生於校園。

劉定萍說，流感疫情進入流行期，上週流感疫情較前一週略升，急診就診病例百分比持續上升，流感併發重症通報數也呈上升趨勢，社區流行病毒型別以B型為主。

上週新增21例流感併發重症確定病例，其中19例未接種本季流感疫苗；另新增1例感染B型流感死亡個案。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，染流感死亡個案是一名77歲長者，本身有癌症和其他慢性疾病，沒有接種本季流感疫苗，染流感後因併發肺炎過世。

自2017年10月1日起累計119例流感併發重症確定病例，其中11例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2型、9例B型）；確定病例感染型別以B型為多（占72%）。

疾管署副署長莊人祥表示，本週受寒流影響，各地氣溫驟降且偏低，流感病毒在溫度低時比較活躍，估計下週流感疫情還會持續攀升，且未來3、4週疫情也會持續上升，可能在1月底達高峰。

莊人祥說，因應流感疫情，大家應特別注意勤洗手、戴口罩，注意咳嗽禮節。如果真的感染流感，除就醫使用抗病毒藥物，也應在家休息、避免出門傳播病毒。目前公費流感疫苗還剩下10萬餘劑，還沒接種的民眾應盡快接種。

公費流感抗病毒藥劑包括吸入劑型瑞樂沙及口服劑型克流感膠囊，兩者皆用於治療A型及B型流感。民眾若有類流感症狀，可到全國各縣市4千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑。