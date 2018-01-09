大腸直腸癌威脅年輕化 31歲壯年男子保留肛門獲新生

2018-01-09 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義基督教醫院去年診治122名大腸癌病患，病患徐小姐（前排右四）等人今天感謝醫師確切診斷，讓他們術後展開新人生。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 31歲吳先生因工作關係，三餐老是在外，最近6個月有血便及頻便現象，到嘉義基督教醫院大腸直腸外科看診，腫瘤離肛門非常接近只有6 公分，如果選擇傳統手術可能會有後續恢復期較長的困擾，吳先生最後選擇3D立體腹腔鏡微創手術，不僅保留肛門且沒有裝置暫時性人工肛門，目前恢復良好，展開嶄新人生新頁。

嘉基大腸直腸外科主任方川尹今指出，隨著國人生活習慣改變，在作息不正常及三餐西化高油高熱量、多肉少纖維的情形下，大腸直腸癌已經連10年蟬聯國人罹患癌症數最多的冠軍寶座，而且日漸年輕化，臨床上不乏有20多歲的年輕人被診斷大腸癌，國人普遍有腸癌治療需要裝置終身人工肛門的迷思，導致懼怕而不敢就醫，最後延誤病情而遺憾終身。

根據醫院統計，從去年元月起至10月底，選擇3D立體腹腔鏡微創手術的病患超過122人，平均年齡為66.2歲，男女比為1.56:1；從事成衣業的徐小姐三餐不正常，治療前常趕到喘不過氣，以為是帶孫子體力不佳所致，醫師診斷結果為大腸癌二期，長期出血造成貧血，術後狀況良好。