出海悠遊成真 搭遊艇變得平價親民

2018-01-09 14:33 中央社 高雄9日電



一般人印象中的遊艇是有錢人奢華休閒工具。高雄市海洋局長林英斌今天指出，為推廣遊艇海洋活動，3月遊艇展期間提供體驗親民機會，事先報備，1小時遊程約新台幣200至500元。

另外，海洋局也規劃了帆船體驗遊程，以高雄港內港為主要水域。

高雄市每兩年舉辦一次遊艇展，「2018台灣國際遊艇展」將有別於過去室內展覽的方式，這次要讓民眾出海悠遊成了新亮點。

為了推升遊艇產業，擴大產業的外貿產值，辦展覽及邀請國外買家參展是重要的助力。

海洋局科長薛博元告訴中央社記者，高雄市遊艇業者有19家，占全國2/3的比例，產值約40億元也占全國8成。

他說近來國人逐漸接觸海洋活動，薛博元說，高雄市公私遊艇泊位74席全被租滿停滿，林英斌表示，台灣港務公司還計畫在愛河灣新建160個泊位，就是要推廣鼓勵遊艇及海洋活動。

為了顛覆民眾對遊艇貴族化的印象，海洋局規劃遊艇體驗活動，提供5艘尺寸不同的遊艇及重型帆船約有1000個體驗名額，不過需事先預約並完成遊艇出海報備作業，才能搭乘遊艇於外海悠遊。

「2018台灣國際遊艇展」於3月15日到3月18日在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭展出，參展廠商有國內外業者124家，展出實船36艘，最大的遊艇是85呎。