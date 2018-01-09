吳德榮：周二濕冷、周三之後晴冷 感受因人而異

2018-01-09 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



勞團在立法院外夜宿，抗議勞基法修惡，連日大雨加上氣溫下降，夜間執勤的警員手握暖暖包取暖。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 冷鋒雲系持續南下，降雨持續中。 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，截至今天5時平地最低溫，北部沿海地區(淡水、新屋)10.0度，都會區(板橋)10.9度，氣溫仍在下降。3000公尺以上高山部分，雪山圈谷(3587公尺)已降至零下2.7度，應已降雪；合歡山頂(3402公尺)零下0.3度，合歡山松雪樓(3171公尺)0.1度，已有降雪條件。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日冷鋒的雨帶將完全通過，天氣非常濕冷，日夜溫差很小，北部約在9至11度，中部10至13度，南部將降至13、14度。

他說，明日至周六清晨乾冷空氣籠罩，都是「晴冷」的天氣，白天有陽光加溫、抵銷部分冷空氣，但千萬不要誤以為冷空氣不強，入夜後氣溫會降得又急又低，沿海空曠地區於周四、五的清晨，有機率降至7至8度左右。

吳德榮指出，此波「極地大陸氣團」所呈現的最低氣溫，雖然是在周三至周五的清晨，但白天氣溫因晴朗稍回升，所以感受上是以周二濕冷比較冷，或者是周三之後最低溫的乾冷比較冷，恐怕因人而異、見仁見智。