冬天了 為何菜價還這麼高？

2018-01-09 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



今年冬天要吃到便宜的蔬菜，恐怕有困難。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 「冬天菜價不是很便宜嗎？為何到現在都還這麼貴？」，今天不少家庭主婦到傳統市場買菜，都忍不住要問菜販，以往一粒白花菜這時候都喊到15元、20元，今年一粒仍維持在40元上下，還有高麗菜往年都可看到一車車的高麗菜，有的喊到三粒50元，現在即使大卡車運載街上兜售，也只標寫一斤19元，一粒平均仍在60元上下。

在高雄市寶成市場賣了20多年的鄭姓菜販說，往年這時候，高麗菜、白花菜正值產季，價格相當親民，高麗菜最常見一粒20元，甚至喊到三粒50元，他說，可能是去年產量過剩，跌到谷底，不少農民去年就不敢多種植，導致今年數量沒有往年多。

絲瓜，往年冬天一條15到20元，有時還三條50元，今年絲瓜一條很少降到20元，大都維持到30到35元間，且不論是傳統市場或超市量販市，數量都少很多。

以高雄果菜批發市場分析，今年1月蔬菜平均批發價格，比去年同期，漲幅26%，但供應量大減81%，高雄市農業局分析，應是供應量減少造成價格上揚。

至於為何會到貨量減少？ 高雄市農業局表示，去年至今，因為暖冬，導致農作物必須要受風寒才熟成的，都往後延一個月才熟成，還有一項最重要因素，因是暖冬，有些昆蟲沒有進入休眠期，反而更活絡，蟲害因而增加，農作物的整體產量減少，農業局官員認為，今年冬天要吃到便宜的蔬菜，恐怕有困難。