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威力彩第107003期 頭獎槓龜

2018-01-08 22:32中央社 台北8日電

威力彩第107003期今晚開獎，第一區中獎號碼為03、06、31、11、26、38，第二區中獎號碼為06號；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎無注數中獎，參獎有5注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣威力彩台彩
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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