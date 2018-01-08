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回響／陪老伴的苦 不忍孩子為我再受一次

2018-01-08 23:48聯合報 文╱閔萬蓀（台中市）

老人照顧老人，一部分的原因竟是少子化。圖／聯合報系資料照片
老人照顧老人，一部分的原因竟是少子化。圖／聯合報系資料照片
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看完12月份幾篇照顧失能長輩的文章，讓我回憶起八年前外子生病的日子。

罹患喉癌的外子不能吞嚥，插了鼻胃管，買一些流質營養液並自製營養補充品每三小時灌食一次，有時灌下去又吐出來。體重明顯下降營養明顯不足。和醫師商量結果，只好每周三次由靜脈注射高蛋白補充體力。那段時間三番四次跑醫院。

每下愈況的體力，連老公寓的四樓都爬不上。最後只好租民間救護車用擔架抬上下樓送去醫院打點滴及就醫。

每天日夜我是他的特別看護常伴左右。癌細胞的肆虐常讓他痛入骨隨，口不能言讓他用拍打床鋪發洩。痛在他身、疼在我心。真怕他受不了痛苦而尋短，那會讓我自責一輩子。

身心煎熬體力透支體重明顯下降。在外地工作的小兒子怕我撐不下去要辭工作照顧爸爸，為了他以後生活我怎能答應？畢竟相隔兩地他只能假日照顧，這個重擔我必須挑起。憑一股堅強毅力及內心發出的聲音：「我不能倒，我一倒外子怎辦？」

不可思議的是我竟走過來了。事後想一想假如孩子多生幾個在這重要時刻就可以輪流照顧，不必老人照顧老人。這段治療期間龐大的醫療費更是沉重負擔。讓我體會從年輕時就要存夠老本。白髮蒼蒼的我現今更勤於運動吃均衡營養的飲食照顧好自己使孩子無後顧之憂，就是愛他們的表現。

我跟孩子說：「有一天我病倒行動不便時請把我送安養院安享天年。」

安養院長照
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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