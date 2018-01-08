葡萄糖胺治關節炎？ 醫師：無實證

2018-01-08 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



民眾將葡萄糖胺類藥品視為膝關節保養聖品，但醫師指出，其療效尚無實證，想保養膝關節，仍以多運動來強化骨本為佳。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

拜廣告之賜，許多民眾將維骨力等葡萄糖胺類藥品，視為膝關節保養聖品。但醫師指出，葡萄糖胺對關節炎的療效尚無實證，也未被納入美國骨科醫學會對於關節炎的治療方針中，想保養膝關節，仍以多運動來強化骨本為佳。

新光醫院骨科主任釋高上表示，葡萄糖胺成分人體其實會自行合成，存在於軟骨和結締組織的各處，可促進體內蛋白多醣及膠原蛋白的製造，補充關節滑液，有助修復軟骨組織。

釋高上指出，隨人體老化，葡萄糖胺的合成速度趕不上分解速度，就會影響關節內細胞的新陳代謝，使關節出現僵硬、發炎及疼痛等症狀，也就是退化性關節炎。

本報資料照片 分享 facebook 釋高上說，補充葡萄糖胺是治療早期退化性關節炎的方式之一，但有人吃了有效，有人沒效，因尚無確切實證，美國骨科醫學會並未將葡萄糖胺類藥物放入關節炎治療方針內。

葡萄糖胺療效被廣告誇大，被誤解為關節保養聖品，甚至有民眾看診時會主動詢問，希望醫師開立葡萄糖胺藥物。釋高上說，部分葡萄糖胺類藥品鈉含量很高，千萬別以為沒副作用就一直吃，「小心對心血管及腎臟帶來負荷。」

「想要保養膝關節，仍以多運動為佳，」釋高上強調，透過運動強化關節肌肉，控制體重，才是遠離關節退化及骨質疏鬆的良方。

振興醫院營養師林孟瑜表示，若想多以食補保養膝關節，應以減少膝蓋發炎機會為主，少吃易致發炎反應的高油、高糖、高鹽食物，多吃纖維蔬果及抗氧化食物，包括含較多類胡蘿蔔素的木瓜、南瓜、橘子、柳丁。有研究證實，深海魚油因富含Omega3，可抑制前列腺素生成、合成，有助降低發炎反應。