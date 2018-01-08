健康你我他／肺部電腦斷層 能醫我「心病」？

2018-01-08 23:43 聯合報 李月治╱台北市



接受低劑量電腦斷層掃描，可及早確認是否患肺腺癌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

凡政府提供的子宮頸抹片、乳房攝影檢查，還有三年一次，血糖血壓血脂肝腎功能等，我都有做。除了這些項目，我最想做的是肺部低劑量電腦斷層掃描。

父親長年吸菸，67歲檢查出肺癌，隔年離世。父親過世在我心中留下深深的遺憾和陰影，幾年前，醫師幫我照心臟超音波時突然問，是不是有吸菸或吸二手菸？容易緊張的我大吃一驚！我對香菸簡直深惡痛絕！怎麼可能吸菸？

醫師叫我別緊張，說只是看出肺部受二手菸汙染。這樣的回答讓我忐忑不安，性急的我立即掛了胸腔科，把心臟科醫師的話複述一遍。醫師笑笑，安排我照胸部X光，照完後，醫師說沒事，心中石頭終於落地。

先生有吸菸習慣，屢勸不聽，但現在絕不允許他在家裡吸菸。三年前，他的胸部X光赫然發現肺部異樣，我這一驚非同小可，先生卻沒有任何危機意識，醫師隨即安排做電腦斷層，所幸最後沒事。

去年，常常腰痠背痛，特別俗稱膏肓的地方痛，因曾暴露二手菸環境，難免胡思亂想，先後去看了心臟科、胸腔科，也照了胸部X光，所幸平安無事。這幾年空汙嚴重，據說空汙致癌更勝二手菸，我出門上下班，煮飯炒菜都戴口罩。父親離世，讓我有家族遺傳隱憂，低劑量電腦斷層掃描比X光更能精準判斷，因此認為有必要做個檢查。