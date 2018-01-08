陳亮恭／未來小孩畫的天空 仍是藍色嗎？

2018-01-08 23:33 聯合報 陳亮恭



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我的老家靠近台中港，雖然從小搬到台北，每年總會回台中掃墓。不記得哪一年，看到幾根煙囪高聳入天，且沒看到排煙，那時的我看著藍天白雲，覺得掃墓時焚燒金紙與草木的煙霧更為嗆人。

霧霾 有錢也無處躲

然而，近年多次到台中，尤其從市區往梧棲方向移動的下坡路段，那個一片白茫景況令我十分震驚，這種視覺衝擊遠大於過去新聞上看到高雄人提著水桶買水，因為水可以買，而霧霾卻是有錢也無處可躲。

雖然空氣汙染最直接的聯想是呼吸道疾病，但近代空汙成分更為多元，各種研究逐漸證明，空汙造成的影響已經超越單純的呼吸道疾病。空汙中的粒子會增加身體發炎狀況、氧化壓力，改變身體代謝作用，也會增加基因突變的風險。

整體而言，這些生理上的作用也增加高齡者走向衰弱的機會，因為慢性發炎是人體老化很重要的原因。而過去研究也發現，同樣的狀況對一般人與年長者有截然不同的反應，高齡者面對這些健康風險的承受力較差，也比較容易造成疾病的進展。所以，空汙加上快速的高齡化趨勢，具有顯著的加成效果。

台灣西部空汙嚴重，越來越多學童出門戴口罩。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除境內汙染源 從生活做起

政府的分析發現，空汙可分為境外、固定式與移動式三種來源，各占三分之一。冬天時，大陸高壓系統常將大陸的汙染源帶到台灣，地理上處於下游的我們只能指望東風吹起。不過，近來北京的空汙整治有成，希望未來這些境外空汙也能減少。

然而，本土製造的那三分之二就必須好好的設法解決，工業排放的標準與偵測應重新檢視，據說工業與電廠的排放都在政府規範範圍之內，但空氣品質變化有目共睹，或許應該重新全方位檢視。而人民的生活也該有所調整，從焚香與燃燒金紙乃至於汽機車更新，都必須為自己的呼吸權重新調整，別說自己製造的空汙很少，積少成多也是可觀的影響。

軌道建設 降空汙的投資

雖然政府前瞻計畫中的軌道建設仍有爭議，然而，強化公共運輸本為降低空汙與碳排放的策略，希望這些建設能夠便捷人們的生活，而政府說明時或許也能計算所減少的空汙與碳排放，軌道建設經費某種角度也是降低空汙的投資，而非單純的考量盈虧。

過去看著北京的朋友戴N95口罩，從室內到車內安裝空氣濾清器，高檔養老住宅也以優良室內空氣品質做為賣點，笑了他們幾年，現在我卻笑不出來了。希望以後小孩所畫的天空仍是藍色，也別錯把霧霾當成了浪漫。

（作者陳亮恭為台北榮總高齡醫學中心主任、行政院國家永續發展委員會委員）