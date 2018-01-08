親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影╱勞團臥軌影響1.1萬旅客 台鐵：強烈譴責

2018-01-08 20:29聯合報 記者董俞佳╱即時報導

勞基法抗議團體約15人至台鐵台北站月台進行抗議行動。台鐵統計，截至20時止，共影響19列630分，約11250人，目前第7、8股道有抗議人士持續封鎖中，上、下行列車每趟延誤約10至25分。

對此，台鐵局剛才指出，對於陳抗行為影響到大眾旅客的輸運權益，表達強烈譴責。

【中央社／台北8日電】

為抗議勞基法修法，勞團人士今晚6時30分集結到台北車站南下月台臥軌抗議，造成部分列車暫停行駛，上萬名旅客受影響，警方於7時42分將人抬離，淨空軌道。

立法院臨時會今天開會，朝野協商勞基法修正案，勞團一早冒雨在立院周邊展開抗議行動；不料，桃園市產業總工會等勞團人士於今晚6時30分突然聚集到台北火車站台鐵南下第三月台，以臥軌方式抗議要求撤回勞基法修正案。

勞團抗議勞基法修法而臥軌抗議，造成上萬人受影響。台鐵統計，到晚間8時，影響上萬名旅客，台鐵譴責抗議者行為，影響大眾旅客的輸運權益。

台鐵統計，截至晚間8時，共影響列車19列、約1萬1250名旅客，上下行列車每趟延誤約10至25分。

勞團人士起初坐在月台上抗議，頻喊「拒絕過勞、撤回惡法」和「反對勞基法修惡」，要求立法院暫緩修法；內政部警政署鐵路警察局和台北市警察局中正第一分局警力也到場維護秩序。

勞團的臥軌行動共持續約2小時，過程中勞團表示，行政院長賴清德以為修勞基法是展現執政魄力，而且民進黨挾立法院居多數席次的優勢強行修法、拒絕協商，根本是「失控的列車」，令勞工工作條件更加血汗。

受到勞團臥軌抗議影響，台鐵部分列車也暫停行駛，造成上萬名旅客受影響，部分民眾也怨聲載道。

為維護交通秩序，警力持續增援，直到晚間7時38分時，現場員警們實施保護帶離，將臥軌的10名勞團人士一一抬離軌道到月台上，約至7時42分完成淨空。

鐵警局表示，晚間至少出動上百名警力，但因陸續增援，詳細人數仍有待確切統計；同時，後續將依集會遊行法、公共危險罪和鐵路法移送辦理。

除這次勞團臥軌抗議外，前兩次臥軌事件都跟關廠工人有關。民國85年，聯福紡織關廠，資深工運人士曾茂興帶領失業員工在桃園火車站前平交道臥軌抗議，遭判刑10個月，入獄後獲時任總統陳水扁特赦。

當年關廠企業欠下大筆勞工資遣費，勞動部前身勞委會委託銀行辦理「關廠歇業失業勞工促進就業貸款」，共有1105名勞工申請。勞委會於民國101年起循法律途徑委請向逾期未清償的勞工請求還款。

部分關廠工人認為這筆錢是勞動部秉持「代位求償」精神發給，而非借貸，不願償還，勞動部只好尋求法律途徑解決，雙方纏訟多年。

全國關廠工人連線成員毛振飛等人於民國102年2月5日在台北車站臥軌抗議，訴求政府「代位求償」；勞委會隔年決定撤回訴訟。

勞團臥軌抗議 ，台鐵指出，強烈譴責。圖／台鐵提供
勞團臥軌抗議 ，台鐵指出，強烈譴責。圖／台鐵提供
分享

台鐵陳抗列車
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

最快半年後 風景區可收觀光保育費

2018-01-09 00:05

收觀光保育費？ 業者：重點是沒人來

2018-01-09 00:05

周三起乾冷 後天體感6度！

2018-01-09 00:05

保護貼抗藍光？ 恐都有問題

2018-01-09 00:05

不只免手續費 行動支付政府祭優惠

2018-01-09 00:05

回響／陪老伴的苦 不忍孩子為我再受一次

2018-01-08 23:48

健康你我他／肺部電腦斷層 能醫我「心病」？

2018-01-08 23:43

葡萄糖胺治關節炎？ 醫師：無實證

2018-01-08 23:39

葡萄糖胺指示用藥不給付 恐掀漲價潮

2018-01-08 23:36

陳亮恭／未來小孩畫的天空 仍是藍色嗎？

2018-01-08 23:33

驚！大陸文革時期醫藥學術刊物內容 讓李家同嚇一跳

2018-01-08 21:47

勞團台北車站臥軌抗議 上下行列車暫停

2018-01-08 19:11

葡萄糖胺是膝關節保養聖品？ 骨科醫師解答：尚無實證

2018-01-08 18:06

中山大學研究：暖化導致日本海成死水、海水漸酸化

2018-01-08 17:42

入冬首波寒流風速大 周三到周五體感溫度恐低到3度

2018-01-08 17:12

胰臟癌奪命快、存活低 五年存活率8.5％

2018-01-08 17:01

寒流侵襲 公路總局：雪地開車切勿用「急」

2018-01-08 16:21

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

10縣市大雨特報 注意坍方落石

2018-01-08 15:43

國人利用APP管理健康僅3成 運動健身類型最夯

2018-01-08 15:33

影／想開咖啡店？IG打卡名店告訴你有多難

2018-01-08 15:26

寒流來了！水稻瓜果應該這樣做可減少損失

2018-01-08 15:07

越南至善閱讀推十年 讓偏鄉學生每年讀百本書

2018-01-08 15:01

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

寒流來襲 民眾穿衣保暖有撇步

2018-01-08 14:58

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

2名器捐者遺愛12人 嘉義長庚受贈者敬禮感恩

2018-01-08 14:23

桃園青年料理大賽開爐 客家米篩目也能煎、炸、烤

2018-01-08 14:21

寒流又冷又長 厚大衣一路穿到周末

2018-01-08 14:12

消保處抽查抗藍光螢幕貼 全都不及格

2018-01-08 14:10

維骨力健保將不給付 恐漲近2倍

2018-01-08 14:00

龍發堂家屬自救會：盼提永久安置辦法

2018-01-08 13:57

龍發堂患者 衛福部決定全數移出

2018-01-08 13:54

王文華：化解負面情緒的6種方法（二之一）

2018-01-08 13:53

觀光保育費政策 業者有贊成、有反對

2018-01-08 13:47

觀光保育費收30元~200元 半年後上路

2018-01-08 13:45

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

影／抗旱小革命 青農募資推「不整地栽培」省水省工

2018-01-08 13:02

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41
看更多

熱門文章

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

請喪假送外婆出殯 主管瘋狂連call：為什麼不回？

2018-01-08 11:01

跨年帶國二兒子出門玩兩天 公公寫臉書公開罵她

2018-01-08 11:25

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 魔羯成焦點

2018-01-08 07:52

冬天打雷將有異象發生？ 彭啟明：非異常

2018-01-08 08:17

入冬首波寒流風速大 周三到周五體感溫度恐低到3度

2018-01-08 17:12

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41

低溫大雨特報齊發！ 吳德榮：三千公尺高山明有降雪機率

2018-01-08 06:20

入冬首波寒流 氣象局：不僅冷還很持久

2018-01-08 10:07

勞團台北車站臥軌抗議 上下行列車暫停

2018-01-08 19:11

驚！大陸文革時期醫藥學術刊物內容 讓李家同嚇一跳

2018-01-08 21:47

最強業配YouTuber是誰？ 第一名原來是「她」

2018-01-08 13:47

健保不給付維骨力等31項藥品 藥師憂藥價恐漲

2018-01-08 11:30

金球獎紅毯染「黑」 男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

年薪少20萬換「想上班才上班」？ 網友求問怎麼選

2018-01-08 15:29

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 事業獨當一面 獲得肯定

2018-01-08 10:08

天空為限周塔羅(上)／處女座 最近身邊桃花旺

2018-01-08 09:24

胰臟癌奪命快、存活低 五年存活率8.5％

2018-01-08 17:01

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

影╱勞團臥軌影響1.1萬旅客 台鐵：強烈譴責

2018-01-08 20:29

葡萄糖胺是膝關節保養聖品？ 骨科醫師解答：尚無實證

2018-01-08 18:06

10縣市大雨特報 注意坍方落石

2018-01-08 15:43

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

天冷需求量大！土雞大缺貨 至少漲到春節後

2018-01-08 10:09

龍發堂病患全部移出 家屬：政府不知人間疾苦

2018-01-08 10:48

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

中山大學研究：暖化導致日本海成死水、海水漸酸化

2018-01-08 17:42

台南沿海上午26度 養殖業者未雨綢繆啟動保溫機制

2018-01-08 10:55

罕見冬雷 氣象局：鋒面和水氣營造條件

2018-01-08 11:28

她們的世界／袁朝露 繡出一座「永無島」

2018-01-08 06:00

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

桃園青年料理大賽開爐 客家米篩目也能煎、炸、烤

2018-01-08 14:21

寒流南下 境外汙染物明天又來啦！

2018-01-08 10:48

龍發堂移出者半數健康差 衛福部決心全面移出

2018-01-08 10:10

2名器捐者遺愛12人 嘉義長庚受贈者敬禮感恩

2018-01-08 14:23

Christian Dada來了！海外第二家旗艦店登陸台北

2018-01-08 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top