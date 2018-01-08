國人利用APP管理健康僅3成 運動健身類型最夯

2018-01-08 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



智慧科技已成未來醫療趨勢，健康類型APP選擇多。千禧之愛健康基金會調查，無論年輕族到年長者，對運動健身類型APP需求皆高；20至39歲族群也偏愛飲食管理；40歲以上著重一般生理紀錄，尤以60歲以上較常用疾病監測管理類型APP。但整體來說，國人使用健康類型APP比率不高僅30.3％，鼓勵民眾運用簡單的手機與軟體，就能監測個人健康。

千禧之愛健康基金會去年以電話及網路調查方式，針對20歲以上成人共1446名，分析國人健康類APP使用習慣。在市面上涵蓋一般生理數值紀錄、運動紀錄、飲食管理、瘦身或體重管理、女性生理週期紀錄、疾病監測管理等健康APP，結果發現，逾70％的民眾未曾下載過，民眾使用率並不高。

千禧之愛健康基金會董事、台大醫院竹東分院院長詹鼎正表示，健康類型APP的使用較新，目前雖無研究證實此類型APP帶來的效益。但整體來說能提供民眾衛教保健的建議及健康監測，相對提升民眾對自我健康的維持。但國人不曾使用的原因，多因無智慧型手機、無健康管理需求、不知道有此類型APP、覺得操作麻煩等。

在30.3％曾下載使用的民眾中，詹鼎正說，年齡以30至39歲居多占約34.2％，且女性多於男性，60歲以上民眾最少僅5.7％；但無論何種年齡層，使用率最高階為運動健身相關APP占82.1％，其次為一般生理紀錄占約23.5％，其餘為飲食管理、瘦身或體重管理、女性生理期紀錄及疾病監測管理等。

詹鼎正指出，運動健身類型APP受到民眾喜愛，是因運動能計步、計算時間與熱量等，民眾無須額外輸入數值，就能獲得健康管理資訊；相較其他APP需要輸入個人身高、體重或血壓等資訊來說，使用較為簡便。