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恆春機場變練功場？屏縣府：包機盼今年有進展

2018-01-08 15:32聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東恆春機場去年３月獲行政院核定試辦國際包機２年，屏東縣政府雖然積極尋找航空公司洽談合作，但是目前尚無進展，最近傳出機場為了活化，把機場租給坊間練氣功，屏東縣府發言人黃建嘉表示，目前確實沒有飛機，機場把閒置空間租給社團使用，縣府沒有意見，不過縣府仍會繼續洽談包機，希望今年能有進展。

黃建嘉表示，過去華航就曾飛過香港至恆春，飛到菲律賓老仸也沒有問題，在縣府的積極洽談下，有幾家航空公司已在洽談細節問題，希望國際包機今年就能有好消息。恆春航站主任韓瑞生也表示，針對國際包機的軟硬體設備及相關動線，機場都已準備妥當，通關演練也已完成，目前就等航空公司進駐。

恆春機場在2014年9月後已無飛機起降，機場存廢始終爭議不斷，屏東縣長潘孟安上任後，積極爭取機場「敗部復活」，經專業評估後，去年三月終獲行政院核定試辦國際包機兩年，不過眼看一年就要過去了，「包機」之夢始終沒有實現。

沒「等嘸飛機」的日子裡，恆春機場為了活化，訂有租借管理辦法，墾丁春吶活動、學校戶外教學都曾在這裡舉辦，目前航站大廈則有氣功團體租借，航站主任韓瑞生說「只要機場存在一天，就不希望被罵蚊子館」，他會在不影響飛航安全的情形下，盡全力活化。

事實上，為了讓機場「敗部復活」，縣府曾委託專業單位評估，報告中建議短期可以私人飛機及商務飛機起降為國際化優先考量，並由高雄小港機場支援海關、移民、檢疫等業務；如果反應好，中期可以整合恆春半島觀光產業資源，加強夜航設備；長期可延長既有跑道至2500公尺，另增設側風跑道，創造全年起降環境，以供短程國際航線使用。

不過恆春半島落山風季節長，幾乎從每年10月至翌年3月都不能飛，確實影響部分航空公司的意願；縣府表示仍會努力洽談，希望今年就能有結果，當然如果能夠延長跑道，改善相關設施，包機機會就會大大提高。

恆春鎮長盧玉棟也重申，恆春人要的就是機場「包機」，落實真正的活化，他說，恆春人繳的稅金又沒有比別的地方少，結果連一條快速道路都等不到，「那機場難道不應該活起來嗎」？

恆春機場在臉書上說「在地的氣功養生團體，在航廈大廳寧靜祥和的空間裡，開發人體自癒...
恆春機場在臉書上說「在地的氣功養生團體，在航廈大廳寧靜祥和的空間裡，開發人體自癒的功能，一年多來已讓許多人經脈通暢，喜悅健康」。圖／翻攝自恆春機場臉書
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恆春機場國際包機一直沒有進展，最近卻傳出航站大廈為了活化，租給氣功團體使用，航站...
恆春機場國際包機一直沒有進展，最近卻傳出航站大廈為了活化，租給氣功團體使用，航站存廢再引注目。圖／本報資料照片
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小港機場蚊子館潘孟安
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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