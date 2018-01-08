寒流來了！水稻瓜果應該這樣做可減少損失

2018-01-08 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



依據中央氣象局發布氣象資料，8日起寒流南下，各地氣溫下降。9日至12日各地氣溫偏低。中部以北、東北部及金門、馬祖將有攝氏10度以下低溫。農委會農糧署表示，應該盡可能地做好農作物防寒，以減少農業災損。

農糧署表示，進入一期稻作的育苗期，水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒(風)牆。寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

而蔬菜、瓜果類及花卉方面，農糧署表示，相對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄較怕雨水，且須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

至於果樹部分，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，寒流過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；棗子較不怕冷但怕雨水，屆成熟期者宜加速採收。

農糧署表示，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。寒流過境後，若有受害果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。