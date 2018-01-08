越南至善閱讀推十年 讓偏鄉學生每年讀百本書

2018-01-08 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



越南至善基金會從10年前發現即使在學校內的學生也無法擁有良好的閱讀環境，因而與台灣至善基金會合作推動「閱讀計畫」至今已協助約160所學校建置閱覽室，外交部駐越大使石瑞埼今天出席火持第一小學閱讀室落成儀式時表示，外交部將透過新南向基金中的160萬協助當地建置12所小學的閱覽室提升台灣在越南的軟實力。

據統計，在2013年平均每位越南人每年看0.8本書，但對農民而言，他們完全沒有閱讀機會，因此至善基金會從2008年後在越南順化省開始推動閱讀計畫，至今已擴及到包括順化省、廣治省、廣平省、何靜省、義安省等5省份，協助151所當地學校建置愛心閱讀室外，至善也補充讀物、提供閱讀手冊、訓練閱讀種子教師、閱讀獎項等。

至善基金會執行長洪智杰表示，在越南平均每人的閱讀量很低，因此越南至善基金會發起「閱讀計畫」，從一開始的漂書，而現在不只協助建置硬體、也在各校培育種子教師，透過說故事、分享等方式讓孩子熱愛閱讀。

越南至善基金會主任黃仲始也說，曾經有個國中女生因為想看書，但卻因為沒錢可以購買，只能選擇偷書，「而她偷的書僅有1塊美金的價值」，被發現時還被張貼到社群網路上面，甚至一度不敢去上學，而也透過閱讀計畫扭轉越南對台灣的印象僅止於移工、新住民及台商，「現在還多了愛心」。

該校校長裴山歌也說，原本的閱覽室因書籍不多、設備老舊等原因，讓孩子不願去借書，但透過更多新的書籍、新的教法後讓孩子走進閱覽室，每月至少讀了12本書，而透過閱讀他們也接受更多新知識，提升學科的表現。

該所學校教師陳紫鴛說，在閱讀的過程中，不只讓學生讀書，透過分享、寫筆記等方式，讓學生的表達能力也增加不少；該校學生說，「最喜歡讀偉人及歷史故事」，藉由故事的可以認識更多歷史偉人的背景，藉此激勵他們向上。

石瑞埼指出，雖然我國與越南沒有邦交，但卻是越南第五大貿易國，在越南有近6萬名台商、在我國境內有20萬的越南移工、10萬越南新住民、新二代等，因此，外交部在2017、2018年的計畫將透過新南向基金協助至善基金會建置12所小學的閱覽室，未來也會協助建置更多的至善計畫，期待未來能有更密切的交流。