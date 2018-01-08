超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



太魯閣國家公園天祥風景區梅花盛開，吸引大批遊客上山賞花。圖／賴姓民眾提供 分享 facebook

今年冬天第一波寒流終於到來，台灣有多處地區梅花陸續綻放，包含太魯閣國家公園、南投縣信義鄉、仁愛鄉，以及淡水天元宮三聖殿花園步道等，其中，太魯閣國家公園梅花朵朵綻放開在道路兩側，猶如銀白色梅花隧道般，讓人忍不住拿起手機、相機狂拍照。

太魯閣國家公園從天祥到文山溫泉，沿路種植了百株梅樹，福園及天祥地區的梅花皆受到低溫影響，已陸續盛開。其中，天祥梅園內已有40多顆梅樹開花。儘管近來雨勢不斷，但雨中漫步欣賞梅花，別有一番滋味。

太魯閣國家公園管理處表示，此波低溫使天祥地區的白梅綻放，梅花花期雖短，但若沒有遇到暴雨侵襲，花期可維持2到3周以上，預計1月底前都可看得到。

除了太魯閣國家公園外，位於南投縣信義鄉、仁愛鄉的梅花區皆已陸續開花，其中，信義鄉知名賞梅花地點風櫃斗、烏松崙、牛稠坑、外坪頂、土場目前花開約5成，仁愛鄉則是互助村清流與中原部落、新生村眉原部落梅花平均花開5成，兩鄉預計梅花在1月中旬開花情況達到高峰，可持續到月底。