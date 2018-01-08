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寒流來襲 職安署籲工作者注意保暖

2018-01-08 15:03中央社 台北8日電

入冬以來第一波寒流將在今天報到。圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象局」臉書
入冬以來第一波寒流將在今天報到。圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象局」臉書
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寒流來襲，勞動部職業安全衛生署今天提醒，工作者應注意保暖及留意健康狀況，避免因低溫造成傷害。

勞動部職安署今天發布新聞稿指出，依據職安法規定，雇主應訂定職業安全衛生管理計畫，執行工作環境或作業危害辨識、評估及控制安全衛生事項，尤其對於山區、沿海及其他臨水或水上等戶外從事各種作業的勞工及從事農、漁業工作者，雇主更應特別注意低氣溫作業風險，採取必要的安全與衛生措施。

職安署指出，勞工如有高血壓症、動脈硬化、糖尿病、心臟病等相關疾病，容易因低氣溫導致惡化及促發腦血管及心臟疾病，雇主應適當進行工作調配，減少室外作業時間，降低危害風險；工作者也應穿戴防寒衣物等，避免寒風與低氣溫傷害。

另外，雇主應隨時量測室外溫濕度與風速，適度調整工作內容或建立規律休息時間表，並建立伙伴互護系統，讓作業勞工彼此互助、監視了解身體是否有異常狀況，並在工作場所或休息室中供給溫熱飲食；勞工若在2公尺以上的高處作業，應確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，若遇強風、大雨等惡劣氣候，應立刻停止作業。

職安署表示，雇主要讓勞工在低氣溫的環境下作業，應實施預防低氣溫危害的教育訓練，讓勞工瞭解低氣溫工作環境的健康與安全工作程序，降低冷暴露的健康危害風險，若發現作業人員身體狀況不適時，應先停止作業做必要處置，待身體狀況穩定後再繼續作業。

勞動部保暖低溫
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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