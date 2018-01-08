烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



漫畫家敖幼祥的作品幽默風趣，且帶有哲學意涵。報系資料照／記者范振和攝影 分享 facebook

台灣漫畫家敖幼祥，38年前創作知名漫畫《烏龍院》後廣受歡迎，被稱為「烏龍院院長」，之後他積極催生烏龍院動畫片，終於在去年11月正式在中國網路平台騰訊網播出，兩個月就吸引逾1億次點閱。最近他除了公布這項喜訊，也宣布每年起將捐出新台幣100萬元，作為資助動漫產業的獎學金。

敖幼祥去年開始與中國大陸合作，改編漫畫《烏龍院大長篇》當中的《活寶》製成動畫片，每集播出13分鐘，預計製播104集，去年在大陸視頻平台騰訊網播出，直到12月30日，已累計突破1億次點擊率。敖幼祥說，這代表了台灣漫畫的創意實力，可以在許多地方發光發熱，只是台灣的政府、出版社、代理業者缺乏信心，導致漫畫家失去創作平台，無法有效發揮對動漫的熱情。

為了使台漫「動起來」，敖幼祥宣布將回饋台灣，每年捐出新台幣100萬元，做為「烏龍院動漫獎學金」。獎學金將用來：

一、辦理烏龍院漫畫小巴，繼續前進花東偏鄉小學，推動漫紮根計畫。

二、深耕教育，協請台北市漫畫從業人員職業工會聘請漫畫家，前往與大專院校與高中、職動漫相關科系授課，以推廣漫畫基礎人才教育。

三、協助台北市漫畫從業人員職業工會。

四、資助漫畫家每月固定薪資，以6個月為期創作160頁漫畫。

敖幼祥說，對於要求台灣政府投資漫畫產業，他已疾呼多年，「喉嚨已經啞了」，現在他的作品有市場、代表有資金、有能力扶植台灣的本土漫畫家。此時此刻，他不能等、也不願等，更希望出版社支持這股力量，共同將台灣漫畫家的創作實力，衝向全世界，預計周四將在板橋府中15舉行記者會對外說明。