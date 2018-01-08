2名器捐者遺愛12人 嘉義長庚受贈者敬禮感恩

2018-01-08 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義長庚醫院56歲曾姓婦人與49歲周姓男子患者，最近分別因腦瘤及車禍死亡，病危時，表達捐贈器官意願，2人捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜等器官，共幫助12名等待器捐患者重生，長庚配對成功，器官移植醫療團隊完成9例患者器官移植，今天上午院長林志鴻帶醫療團隊，以及2名換腎重生雷姓婦人、黃姓男子，向器捐大愛者敬禮致敬感恩。

「謝謝你們!我洗腎12年，換腎讓我重生。」雷姓婦人說，終於等到換腎機會，十分感恩可以獲得重生；洗腎13年的黃姓男子說，盼望等待多年，終於擺脫洗腎人生，感謝捐贈者的大愛。

「配對成功患者，猶如中樂透！」長庚外科部副部長、泌尿外科醫師陳志碩指出，全台一年可以換腎病患不到200人，但等待換腎患者約有7400人，他們不僅存活率高，更能提升生活品質，器官移植醫療團隊經36小時不眠不休，與時間賽跑，完成器捐手術。

「器捐者遺愛人間，把無用器官變大用，展現大愛精神」，林志鴻說，曾姓婦人及周姓男子，病危同意器捐，捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜等器官，幫助12名患者重獲新生，令人敬佩，2人雖告別人間，卻延續大愛。