親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國道10號車禍1死 拖板車駕駛業務過失死罪嫌法辦

掌握TVBS女主播不雅影片？ 前公婆恐嚇250萬元遭訴

2名器捐者遺愛12人 嘉義長庚受贈者敬禮感恩

2018-01-08 14:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義長庚醫院56歲曾姓婦人與49歲周姓男子患者，最近分別因腦瘤及車禍死亡，病危時，表達捐贈器官意願，2人捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜等器官，共幫助12名等待器捐患者重生，長庚配對成功，器官移植醫療團隊完成9例患者器官移植，今天上午院長林志鴻帶醫療團隊，以及2名換腎重生雷姓婦人、黃姓男子，向器捐大愛者敬禮致敬感恩。

「謝謝你們!我洗腎12年，換腎讓我重生。」雷姓婦人說，終於等到換腎機會，十分感恩可以獲得重生；洗腎13年的黃姓男子說，盼望等待多年，終於擺脫洗腎人生，感謝捐贈者的大愛。

「配對成功患者，猶如中樂透！」長庚外科部副部長、泌尿外科醫師陳志碩指出，全台一年可以換腎病患不到200人，但等待換腎患者約有7400人，他們不僅存活率高，更能提升生活品質，器官移植醫療團隊經36小時不眠不休，與時間賽跑，完成器捐手術。

「器捐者遺愛人間，把無用器官變大用，展現大愛精神」，林志鴻說，曾姓婦人及周姓男子，病危同意器捐，捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜等器官，幫助12名患者重獲新生，令人敬佩，2人雖告別人間，卻延續大愛。

林志鴻說，台北及高雄病人接受心臟移植、花蓮病人接受腎臟移植；嘉義長庚醫院進行2個肝臟器官移植，3個腎臟移植，4個眼角膜移植，因應多例器捐移植，肝臟及腎臟移植團隊醫師超過一天沒闔眼，高雄長庚院長王植熙帶肝臟團隊協助，延續大愛。

嘉義長庚院長林志鴻(後排中)帶領器官移植醫療團隊，以及2名換腎重生的雷姓婦人(前...
嘉義長庚院長林志鴻(後排中)帶領器官移植醫療團隊，以及2名換腎重生的雷姓婦人(前排左)、黃姓男子(前排右)，向器捐大愛者敬禮致敬感恩。記者魯永明／攝影
分享
嘉義長庚醫院換腎重生的雷姓婦人(右)、黃姓男子(左)向器捐大愛者表達敬感恩。記者...
嘉義長庚醫院換腎重生的雷姓婦人(右)、黃姓男子(左)向器捐大愛者表達敬感恩。記者魯永明／攝影
分享
嘉義長庚接受器官移植重生的患者，以錄影方式，表達對器捐者感恩。記者魯永明／攝影
嘉義長庚接受器官移植重生的患者，以錄影方式，表達對器捐者感恩。記者魯永明／攝影
分享
嘉義長庚接受器官移植重生的患者，以錄影方式，表達對器捐者感恩。記者魯永明／攝影
嘉義長庚接受器官移植重生的患者，以錄影方式，表達對器捐者感恩。記者魯永明／攝影
分享

器官捐贈
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

胰臟癌奪命快存活低 五年存活率8.5%

2018-01-08 17:01

寒流侵襲 公路總局：雪地開車切勿用「急」

2018-01-08 16:21

台北有媲美北歐祕境 士林官邸旁近百株落羽松正美

2018-01-08 16:06

10縣市大雨特報 注意坍方落石

2018-01-08 15:43

賞梅不必到中北部 高雄六龜梅花大爆發

2018-01-08 15:36

國人利用APP管理健康僅3成 運動健身類型最夯

2018-01-08 15:33

影／想開咖啡店？IG打卡名店告訴你有多難

2018-01-08 15:26

寒流來了！水稻瓜果應該這樣做可減少損失

2018-01-08 15:07

越南至善閱讀推十年 讓偏鄉學生每年讀百本書

2018-01-08 15:01

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

桃園青年料理大賽開爐 客家米篩目也能煎、炸、烤

2018-01-08 14:21

寒流又冷又長 厚大衣一路穿到周末

2018-01-08 14:12

消保處抽查抗藍光螢幕貼 全都不及格

2018-01-08 14:10

維骨力健保將不給付 恐漲近2倍

2018-01-08 14:00

龍發堂家屬自救會：盼提永久安置辦法

2018-01-08 13:57

龍發堂患者 衛福部決定全數移出

2018-01-08 13:54

王文華：化解負面情緒的6種方法（二之一）

2018-01-08 13:53

觀光保育費政策 業者有贊成、有反對

2018-01-08 13:47

觀光保育費收30元~200元 半年後上路

2018-01-08 13:45

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

影／抗旱小革命 青農募資推「不整地栽培」省水省工

2018-01-08 13:02

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41

健保不給付維骨力等31項藥品 藥師憂藥價恐漲

2018-01-08 11:30

罕見冬雷 氣象局：鋒面和水氣營造條件

2018-01-08 11:28

空汙戴隱形眼鏡恐傷眼 醫師建議注意這些事

2018-01-08 11:16

微胖的老人 比瘦的老人更長壽？

2018-01-08 11:14

影／保護貼抗藍光能護眼？ 全涉標示不實

2018-01-08 11:06

台南沿海上午26度 養殖業者未雨綢繆啟動保溫機制

2018-01-08 10:55

龍發堂病患全部移出 家屬：政府不知人間疾苦

2018-01-08 10:48

寒流南下 境外汙染物明天又來啦！

2018-01-08 10:48

收保育費？ 業者：許多景點建設佳但沒人潮

2018-01-08 10:44

「觀光保育費」該不該收？ 環團：須明確告知用在哪

2018-01-08 10:41

龍發堂堂眾移出時程 衛局：已規劃由中央統籌

2018-01-08 10:22

龍發堂移出者半數健康差 衛福部決心全面移出

2018-01-08 10:10

天冷需求量大！土雞大缺貨 至少漲到春節後

2018-01-08 10:09

入冬首波寒流 氣象局：不僅冷還很持久

2018-01-08 10:07

綠島觀光保育費可能怎麼收？ 東管處：隨交通票徵收

2018-01-08 09:45
看更多

熱門文章

請喪假送外婆出殯 主管瘋狂連call：為什麼不回？

2018-01-08 11:01

冬天打雷將有異象發生？ 彭啟明：非異常

2018-01-08 08:17

跨年帶國二兒子出門玩兩天 公公寫臉書公開罵她

2018-01-08 11:25

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 魔羯成焦點

2018-01-08 07:52

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41

低溫大雨特報齊發！ 吳德榮：三千公尺高山明有降雪機率

2018-01-08 06:20

本周惡寒來襲 周二到周四最凍

2018-01-07 23:52

入冬首波寒流來襲 凍到周六

2018-01-08 05:01

入冬首波寒流 氣象局：不僅冷還很持久

2018-01-08 10:07

紙袋較環保？ 環署：沒比塑膠袋好

2018-01-08 00:40

健保不給付維骨力等31項藥品 藥師憂藥價恐漲

2018-01-08 11:30

今日星座運勢／牡羊 事業運旺有貴人 新機會頻招手

2018-01-08 00:00

年薪少20萬換「想上班才上班」？ 網友求問怎麼選

2018-01-08 15:29

不願被貼標籤 失智老爸爸發病6年未就醫

2018-01-07 19:54

天空為限周塔羅(上)／處女座 最近身邊桃花旺

2018-01-08 09:24

黃春明罹癌後才服老 愛面子不拄拐杖

2018-01-07 19:24

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 事業獨當一面 獲得肯定

2018-01-08 10:08

獨／失智共照中心發功！找到1800多名未就醫的失智長輩

2018-01-07 18:23

最強業配YouTuber是誰？ 第一名原來是「她」

2018-01-08 13:47

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

龍發堂病患全部移出 家屬：政府不知人間疾苦

2018-01-08 10:48

寒流來了洗燙水…溫差太大恐傷「心」

2018-01-07 23:52

台北有媲美北歐祕境 士林官邸旁近百株落羽松正美

2018-01-08 16:06

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

天冷需求量大！土雞大缺貨 至少漲到春節後

2018-01-08 10:09

金球獎紅毯染「黑」！男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

黃春明最珍視的大獎 來自這二位讀者

2018-01-07 19:25

失智症政策綱領2.0出爐 拚8年內確診率提升至七成

2018-01-07 18:23

罕見冬雷 氣象局：鋒面和水氣營造條件

2018-01-08 11:28

寒流南下 境外汙染物明天又來啦！

2018-01-08 10:48

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38

她們的世界／袁朝露 繡出一座「永無島」

2018-01-08 06:00

龍發堂移出者半數健康差 衛福部決心全面移出

2018-01-08 10:10

氣候為何亂了套？ 全都怪暖化

2018-01-07 23:52

賞梅不必到中北部 高雄六龜梅花大爆發

2018-01-08 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top