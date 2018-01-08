桃園青年料理大賽開爐 客家米篩目也能煎、炸、烤

2018-01-08 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府與萬能科技大學餐飲系，今天舉辦桃園客家米篩目青年料理大賽，共有109組全省19所高中職餐飲科系好手、303人參賽。學生可選用蒸、煮、炒、煎、炸及烤6種料理形式，參加客家米篩目創意料理競賽，激發出創意美食新火花。

比賽以「桃園在地食材，遇見客家米篩目」為主題，參賽者須自行從手工米篩目開始製作，並發想一道創意米篩目風味料理，在90分鐘內完成一道米篩目創意料理。

各種米篩目菜色，不限任何菜式，但需選用桃園在地食材為主，不能使用純化工加味食材，以吃出傳統與創意結合客家風味為主題，提倡天然健康飲食文化。

桃園市長鄭文燦表示，手作客家米篩目，須先將在來米泡水磨漿後，透過網篩讓米漿如雨滴般從網篩滴下，米漿因篩網重力加速度，放入滾水中成型時，會造成兩端尖更為彈牙入口，是一般普通麵食，或機器製作無法取代的。

萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院副院長廖成文表示，比賽評分標準以米篩目的口味、創意、特色，以及營養衛生、主題搭配性、菜色分量與烹調技巧，擺盤及展檯布置整體呈現等項目進行評分，最後選出前三名及優勝、佳作若干名。