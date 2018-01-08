寒流來襲 民眾穿衣保暖有撇步

2018-01-08 14:58 中央社 嘉義市8日電



氣象局指出，明天下午寒流來襲，台南以北低溫只有8到10度，空曠地區更低到7度。圖／本報資料照片 鄧桂芬 分享 facebook

入冬首波寒流逐漸南下，嘉義市衛生局長張耀懋今天表示，寒流來襲不必穿成毛球，只要特別注意手足四肢、上背部保暖，全身就會暖和。

張耀懋受訪表示，寒流南下，中央氣象局今天同時發布4個天氣警特報，包括大雨、低溫、濃霧及陸上強風特報；嘉義地區受輻射冷卻效應影響，可能出現攝氏10度以下低溫，民眾應注意保暖。

他說，寒流期間，晨起運動、早出晚歸的民眾要特別注意保暖，但不必把自己穿成毛球，只要手足四肢、上背部暖了，全身就會跟著暖和；至於手腳容易冰冷的人，外出時可穿戴手套、厚襪、保暖衣來禦寒。

他說，掌握四肢、上背兩大保暖重點部位後，可以再依個人需求添加衣物，例如過敏、氣喘患者，不妨戴口罩、圍巾來保護氣管；心血管疾病或中風患者應戴帽子，以免接觸冷空氣時，腦部血管瞬間收縮。

張耀懋建議民眾以洋蔥式穿著，隨著溫度變化來穿脫衣物，尤其有心血管疾病、過敏、氣喘、呼吸系統疾病的患者，以及老人、小孩等族群要特別注意保暖。

至於民眾使用暖暖包、熱敷墊等保暖用品時，應注意溫度，避免直接接觸皮膚，以免燒燙傷，他建議每次使用時間不要超過30分鐘。

張耀懋表示，天氣寒冷，流行性感冒持續升溫，民眾喜歡待在室內取暖，但待在室內要特別注意通風，嚴防流感群聚感染，尤其要特別注意瓦斯是否滲漏，以免一氧化碳中毒。