消保處抽查抗藍光螢幕貼 全都不及格

2018-01-08 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



消保處今天公布市售3C產品螢幕保護貼，機身保護套品質檢驗及商品標示查核結果，抽查47件商品，42件不符規定，不合格率近九成。消保處說，這次有10家業者宣稱防（抗）藍光螢幕保護貼，均無提出檢測依據或醫學證明，其中5家業者在網頁廣告宣稱，疑似涉及廣告不實，消保處已移請公平會處理，若查證屬實，將處以新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。

消保處指出，市售3C產品螢幕保護貼，常有護眼、保護眼睛、減少眼睛傷害、健康護眼、預防傷害等字樣，有業者在網頁註明避免藍光傷害視網膜黃斑部。

消保處抽查3C產品螢幕保護貼，業者若無法提供抗藍光及護眼醫學證明，將依法開罰。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

消保處表示，抽查10家市售3C產品螢幕保護貼，全數未符合規定，因為業者宣稱防（抗）藍光螢幕保護貼，均無提出檢測依據或醫學證明，其中有6家業者雖到場說明，卻無法提出相關醫學證明而願意主動下架或更改文字內容，另外4家業者未出席，因涉不實標示，依商品標示法第6條規定，將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

消保處指出，10家市售3C產品螢幕保護貼業者，還有5件在購物網站上宣稱防（抗）藍光有護眼、減少傷害及預防傷害等效果，卻無任何相關醫學證明內容，疑似涉及廣告不實，消保處已移由公平會處理中。

消保處說，目前尚無醫學根據證明防（抗）藍光螢幕保護貼，有保護眼睛或減少眼睛傷害的效果，選購商品時應審慎選購，注意是否有詳細標示，避免買到來路不明的劣質商品。