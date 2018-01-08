寒流又冷又長 厚大衣一路穿到周末

2018-01-08 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



受鋒面影響，假日持續濕冷的天氣型態，民眾紛紛穿著厚外套及撐傘外出，今天下半天氣溫將會驟降且愈晚愈冷，北台灣氣溫降至11度左右。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

罕見冬雷 明下探10度

入冬以來第一波寒流今天報到，中央氣象局表示這波寒流不僅冷、還持久，預計要到周末才會回暖。

此外，昨晚台灣海峽及北部海面有閃電訊號，今天清晨4、5時在桃園以北的陸地也出現閃電，氣象局預報中心副主任陳怡良說，冬雷確實不常見，但鋒面、水氣等條件齊備，也會營造成局部打雷的有利條件。

氣象局上午10時發布大雨特報，表示鋒面通過影響，今天苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。氣象局說，南台灣白天位於鋒面前緣，不僅雨少，甚至還有點溫暖，但傍晚鋒面通過後也會有間歇雨勢發生。

周日開始的預報稱可能有雷雨，台灣海峽北部、北部海面也會有打雷現象。氣象局預報中心副主任陳怡良說，一般而言冷空氣是下沉的，不易像夏天會有很高的對流雲，碰上旺盛對流的雨勢，產生打雷；但台灣比較特別，冬天有時也會有鋒面通過，通過時的不穩定天氣加上水氣，在非常特別的時間空間，會創造打雷的條件。

氣象局表示，下午起寒流逐漸南下，各地氣溫由北往南開始下降，愈晚會愈冷，深夜至明天清晨中部以北低溫將降至12、13度，其他低溫約16、17度。

高山有機會降雪

氣象局對明天發布低溫特報，明天清晨中部以北及東北部沿海空曠地區有10度左右低溫出現的機率；明晚起至周四台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖將出現10度以下低溫。明、後天3000公尺以上高山可能有降雪機會，前往賞雪務必要配合加掛雪鍊、交通管制等安全規範。

北半球的美國和加拿大近日天寒地凍，與台灣的寒流有無關連? 陳怡良說，台灣的大部分冷氣氣來源是蒙古、西伯利亞的常駐冷氣團，從天氣角度來看與美、加暴風雪成因無關，但從大尺度系統範圍來回推，是全球性的大氣波動，或多或少有關連。