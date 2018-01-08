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低溫大雨特報齊發！ 吳德榮：三千公尺高山明有降雪機率

2018-01-08 06:20聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局發布低溫特報和大雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
中央氣象局發布低溫特報和大雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
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中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，氣溫明顯偏低，預計明天清晨中部以北及東北部沿海空曠地區有10度左右低溫出現的機率；明晚起至周四台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖將出現10度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物嚴防寒害，民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器具應注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

氣象局並發布大雨特報，鋒面接近影響，今天新竹以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面在北部海面，冷暖氣團的對比很強，暖空氣被冷空氣舉升，形成厚實的雨帶，其中有些大氣比較不穩定的，甚至有零星的雷雨胞發展，隆冬雷雨發生在台灣附近，雖不算異常，但不常見！其中還有雷雨胞能影響到陸地，則更是少見。

他說，今天極地大陸氣團推動冷鋒南下，各地有雨、也有較大雨勢；下午起氣溫驟降、愈晚愈冷，北台灣沿海降至11度左右。明天冷鋒的雨帶將完全通過，天氣濕冷、晚轉乾冷，日夜溫差很小、整天冷，北台灣沿海最低溫降至9度左右。

周三至周六清晨極地大陸氣團籠罩，都是晴冷的天氣，白天有陽光加溫、抵銷部分冷空氣，但他強調，千萬不要誤以為冷空氣不強，入夜後氣溫會降得又快又低，沿海空曠地區於周四、周五的清晨，有機率降至7至8度左右。此波極地大陸氣團所呈現的最低氣溫，雖然是在周三至周五的清晨，但白天氣溫皆因晴朗而稍回升；所以感受上是以周一晚至周二的濕冷，比較冷？或者是周三之後的乾冷，比較冷？因人而異，見仁見智。

周六白天起至下周二冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，為白天晴朗舒適，日夜溫差大的天氣。

至於高山降雪機率，他表示，明天3000公尺以上高山，水氣與溫度有段時間是相互配合的，有降雪的機率。周三、周四的夜間，2000公尺以上的高山，低溫雖然也會降至零度以下，但缺乏水氣，降雪機率並不高；周五迎風面山區的水氣漸增，但氣溫漸升，未必來得及符合飄雪條件，但可以再觀察。

氣象局說，今天鋒面通過，中部以北、東北部地區及其他山區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下午起寒流南下，各地氣溫下降。

氣象局說，明天至周五寒流影響期間，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，空曠地區甚至下探至7度左右，高屏及花東也可能來到11至13度左右，提醒大家一定要注意保暖，尤其是有心血管疾病的民眾更要小心，農漁民慎防寒害發生；這段期間除了南部地區外，各地高溫都不超過20度，中南部須留意日夜溫差較大；降雨方面，明天仍有殘留水氣，因此各地仍有局部短暫雨，不過各地雨勢會慢慢緩和下來，到了周三之後各地將轉為晴到多雲、陽光露臉的天氣，只有迎風面的東半部地區及山區有零星的降雨。

氣象局寒流

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