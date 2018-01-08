入冬首波寒流來襲 凍到周六

2018-01-08 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 入冬首波寒流來襲。氣象局持續發布低溫特報。氣象局指出，今天下午開始寒流影響台灣，預計持續到周六上午，溫度才會回升。寒流影響期間，台南以北最低溫只有8到10度，空曠地區更恐出現7度低溫。此外，周三前是濕冷天氣，除了保暖衣物之外，出門也要備好雨具。

鋒面持續接近，東北部、東部以北、以及各地山區天氣都不穩，氣象局昨天持續針對北部、東北部地區發布大雨特報。氣象局預報員程川芳表示，今天下午開始會受寒流影響，台南以北低溫只有8到10度，空曠地區則只有7度，其他地方高屏、花東低溫11到13度，高溫部分，北部高溫只有14、15度、中部17、18度，南部約20度。

程川芳表示，今明兩天各地是濕冷狀態，除了保暖衣物之外，雨具也要備好。周三上午開始水氣減少，會轉為乾冷，但各地也要注意有零星雨。程川芳提醒，這波寒流影響時間比較長，民眾要注意保暖。

除了低溫特報之外，氣象局也持續發布陸上強風特報以及大雨特報。氣象局指出，今天晚上開始起，東北風增強，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。此外，也針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園地區及台中以北山區持續發布大雨特報，行經山區期間，小心坍方與落石。