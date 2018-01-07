農漁啟動防寒大作戰

高雄市農業局這次在寒流來襲特別提醒農做好防寒措施，務必讓蜜棗在3月初就能登上日本超市。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

入冬首波寒流報到，農漁業紛紛展開防寒大作戰，秧苗鋪上不織布、蔬果設置防寒牆、魚塭啟動水車加溫； 農業機關也不敢大意，透過簡訊、通訊軟體提醒農漁民全面禦寒。

高雄果農表示， 蓮霧怕冷容易落果，若樹冠內葉片過度茂密，必須修剪，讓空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；棗子較不怕冷但怕雨水，如已成熟，得加速採收。

嘉義縣沿海東石、布袋及義竹等鄉鎮養殖漁民，昨趕緊在魚塭搭設直立式防風牆設施。陳姓漁民則採「水面浮棚」防寒害。吳姓養殖業者在塭池旁挖越冬溝，留意溫度，引灌溫度較高地下水，減少損害。