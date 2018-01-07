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本周惡寒來襲 周二到周四最凍

2018-01-07 23:52聯合報 記者董俞佳／台北報導

天氣持續濕冷，民眾穿厚外套及撐傘外出。一位舉牌打零工的民眾，索性將大型看板高舉在...
天氣持續濕冷，民眾穿厚外套及撐傘外出。一位舉牌打零工的民眾，索性將大型看板高舉在頭頂遮雨。 記者侯永全／攝影
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入冬首波寒流來襲，氣象局昨已針對十七個縣市發布低溫特報。氣象局指出，今天下午開始，寒流開始逐步影響台灣，愈晚愈冷，預計將一路影響到周六上午，尤以周二到周四最冷，台南以北最低溫只有八到十度，空曠地區甚至可能出現七度低溫；周三前先濕冷，高山有機會飄雪，隨後轉乾，民眾要注意保暖

因鋒面持續接近台灣，東北部、東部以北、以及各地山區天氣都不穩，氣象局昨也持續針對北部、東北部地區發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園地區及台中以北山區等，行經山區要小心坍方與落石。

氣象局預報員程川芳昨表示，今天下午會開始受寒流南下影響，一路冷到周六，影響時間較長，最冷時段台南以北低溫只有八到十度，高屏、花東低溫十一到十三度；寒流影響期間，北部高溫只有十四、十五度、中部十七、十八度，南部約廿度。

根據氣象局昨發布的低溫特報，全國僅高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣未入列。

程川芳表示，今明兩天各地是濕冷狀態，除了保暖衣物外，雨具也要備好。周三上午開始水氣減少，會逐漸轉為乾冷，但各地仍也要注意有零星降雨。

除了低溫、大雨特報外，氣象局也持續發布陸上強風特報，共有十九個縣市在陸上強風特報內。氣象局指出，今晚開始東北風增強，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域，將有八至十級強陣風，沿海並有較大風浪。

氣象局寒流保暖大雨特報

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