紙袋較環保？ 環署：沒比塑膠袋好

2018-01-08 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



不少店家提供免費紙袋，但製紙造成的環境負荷不比塑膠袋低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

擴大限塑政策實施後，相關被納管業者不得再提供免費塑膠袋，不少店家改給免費紙袋。但紙袋比塑膠袋環保嗎？環團提醒，紙袋雖可分解，但製紙的環境負荷不比塑膠袋低；環保署也說，只要是一次性使用的物品，都不環保，都是長期要減量的目標。

根據經濟部統計處資料，全台每年約使用五點四億個紙袋，雖較塑膠袋使用量少，但仍舊可觀。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，塑膠袋與紙袋對於環境都有很大影響。紙袋不僅不易重複使用，製紙不但耗水還要砍伐森林，載運木頭過程等還會排碳、耗能，而製作塑膠袋則須開採石油，兩者都一樣來自有限的資源。他認為，一個好的環保政策不只是限塑，而是不管什麼材質，都應要有適當的機制管制。

塑膠袋不環保、紙袋也會造成環境負擔，國外調查還發現，連布做的環保袋，導致暖化的情況也可能比其他材質高。究竟如何才能相對環保？環團建議民眾，盡量選擇裸賣、裸裝的物品，盡量使用家中已有的袋子，塑膠袋也可重複利用。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，紙袋製作過程耗水，環境負荷確實比製作塑膠袋高，現階段先擴大限塑，希望民眾多重複使用自己的袋子，讓大家先養成習慣，是否再納管紙類，未來再逐步擴大推動，長期目標是減少「用過即丟」的東西。