不願被貼標籤 失智老爸爸發病6年未就醫

2018-01-07 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



88歲李伯伯6年前出現失智症狀，明明退休了卻說要去上班，因他是高知識份子，李伯母擔心親友說閒話，不願帶他就醫，只聘外勞照顧，並輪住四個子女家。直到李伯伯跌倒送醫，醫護通報台中市失智症共照中心，團隊順利說服李伯母。李伯伯接受治療照護至今，精神症狀穩定，家人也露出久違笑容。

台中市失智症共照中心執行長郭慈安說，剛發現李伯伯時，他因連續好幾次跌倒被送到醫院急診。因有進行失智症宣導，醫護懷疑李伯伯失智，因此向他們通報。「當時只有1名外籍看護在李伯伯身旁，我們找了3天才聯繫到家屬。」

郭慈安表示，與家屬溝通發現，李伯伯早就失智6年了，但因是知識份子，李伯母憂心外人說閒話，不願就醫診斷，4名兒女也只覺得爸爸不對勁，但也人為88歲這麼老了，接受診斷治療「好像也不能怎樣」，就一直拖到現在。

不過，失智症會有精神症狀，李伯伯總是以為自己還要上班，一早就想出門，若家人不肯讓他出去，他就會生氣、動手打人，讓家屬很困擾。李伯母安排他輪住4子女家，但只要一個家庭「受不了」了，就PASS給下一個家庭照顧。

李伯伯也因失智症常常不肯吃飯，180公分高的身材，因營養不良愈來愈消瘦。

4子女只有大兒子經濟狀況較好，共照中心團隊與大兒子溝通後，大兒子願負擔爸爸的照護費用及責任，其他3子女周末協助陪伴，但李伯母仍不願讓李伯伯就醫。

團隊心理師出狠招，問李伯母「妳把照顧壓力扛在自己身上，難道是希望比先生早走嗎？」她才忍淚答應。經醫師確診，判定李伯伯是中重度失智症。

郭慈安說，主要照顧者是大兒子及外籍看護，所以團隊教導2人失智症的行為照顧技巧，包括怎麼引誘李伯伯吃飯。4、5個月藥物與照護介入後，李伯伯體重增加3.5公斤，精神症狀也在用藥下獲改善。