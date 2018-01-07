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失智症政策綱領2.0出爐 拚8年內確診率提升至七成

2018-01-07 18:23聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

失智症政策綱領２.０正式出爐，衛福部重新修訂我國失智症政策綱領，引用全球失智症行動計畫方案，延伸為台灣七大策略，自今年起，力拚8年內失智人口七成可獲診斷與服務，全民有7%以上對失智症有正確認識。

七策略分別為：失智症為公共衛生優先任務、提升大眾對失智症的認識及友善態度、降低失智風險、健全失智症診斷治療及照護網絡、普及失智家庭照顧者的支持協助、建置失智症資訊蒐集與分析平台、推動失智症研究與創新發展。

世界衛生大會去年5月通過「2017至2025年全球失智症行動計畫」，呼籲各國提出具體失智症政策，編列足夠執行預算。衛福部因而趕工訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案２.０」，於去年最後一天上班日公布。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，綱領精神是提供中央及地方政府執行失智症相關計畫的方向，為達成策略，也訂定成果目標。

以國人對失智症的認知為例，過去無相關調查，衛福部參酌日本失智症政策的橘色計畫，訂定3年內提升5%的人認識失智症，8年內提升7%，換算約126萬人，從全民認識失智症開始，讓社會對失智長輩更友善。

事實上，衛福部2013年就曾公布失智症政策綱領１.０版，卻有七成民眾不知這份綱領的存在，也執行成效有限遭批評為「作文比賽」。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，２.０版本的制定方向沒問題，但如何在政策大方向中具體執行計畫，才是重要關鍵。

湯麗玉舉例，要提升大眾對失智症的認知，教育部就應該將認識失智症編進國中小學的課綱中，孩子面對失智的阿公阿嬤就不會害怕，還可以提供長輩需要的幫助，「但目前為止沒看到作為。」

此外，許多失智長者會不小心走上國道，但交通部試辦的「影像事件自動偵測系統」攔截辨識，卻只在桃園縣觀音鄉一處人煙稀少的交流道施行。湯麗玉強調，失智症友善不能只靠衛福部，還要跨部會、跨地方政府才能共同完成，

「２.０版本出爐了，教育就要更快。」中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安說，日本將失智議題融入教育，因國中國小放學時段恰是失智者「黃昏症候群」發作時間，因此訓練10萬名學生當志工，一發現遊走長輩就帶他找警察。

此外，失智症非老人家獨有。郭慈安說，年輕型失智症患者約40到50歲，還在職場上工作，「台灣老闆發現後可能就會請你走了。」但以荷蘭失智農場、澳洲失智代工坊為例，以職能再造方式，提供失智者工作環境

郭慈安說，有的失智者只會在一天的某一個時段，例如黃昏出現認知變化，若企業能安排失智者在這一段時間休息，也不排需要決策的工作，「他們其實可以工作的。」她建議勞動部應加強相關規範，讓失智症職場更友善化。

失智症政策綱領版本比較表。 圖／鄧桂芬翻攝
失智症政策綱領版本比較表。 圖／鄧桂芬翻攝
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失智症政策綱領２.０正式出爐。　圖／翻攝衛福部長照政策專區官網
失智症政策綱領２.０正式出爐。　圖／翻攝衛福部長照政策專區官網
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衛福部。　圖／報系資料照
衛福部。　圖／報系資料照
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失智症衛福部職場

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