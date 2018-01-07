獨／失智共照中心發功！找到1800多名未就醫的失智長輩

2018-01-07 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



失智症共照中心發功！衛福部去年輔導全台設立20家失智症共照中心，自6月啟動服務後，至11月共計服務1萬多人，其中還找到了1889名過去沒被發現的失智長輩，納入個案管理，提供治療與照護。

衛福部依盛行率估算，去年我國失智症人口逾27萬人，但健保資料庫的失智症診斷人數統計，只占估計值三成、約8萬多人，若將動脈硬化性癡呆症等項目全納計算，2016年也僅19萬人，有許多患者被遺落在失智照護網外。

台灣失智症協會暨精神醫學會理事長賴德仁解釋，國人對失智症認識少，即使是醫療人員，除了精神科及神經內科，其他科別對失智症也不熟。且過去失智醫療及後線照顧也少，政府不敢大規模篩檢，導致診斷率低。

台中市失智症共照中心執行長郭慈安也說，過去社區篩檢若發現疑似失智個案，最多只給一張衛教單，沒有追蹤，加上失智症的汙名化，病患或家屬擔心被外人指指點點說「老人癡呆」，更不願就醫。

「隨台灣老化腳步變快，不能再逃避。」賴德仁說，照顧失能者，或照顧失智兼失能者，每月照護費用平均2萬到3萬元。純照顧失智者，因具行動能力、衝動及精神行為，照顧更困難，每月要花上約6萬元，照護成本高。

據統計，全國廿家失智症共照中心去年共服務10081人，極輕度失智占4435人、輕度2879多人、中度2005多人、重度762多人。新確診者共1889人，占總服務人數將近二成。

其中，台中市失智症共照中心去年就找到120多名過去沒被發現失智的長輩，占435名服務個案的28%，比例相當高。郭慈安說，他們用四招找人，包括個管追蹤、說服就醫、濃縮確診流程、引入「十科共照」。

郭慈安說，他們利用失智症相關電影協助衛教，輔以醫師解說及早治療的重要性，讓家屬鼓起勇氣帶長輩就醫。只是，過去確診流程長，病家得排隊掛號、奔波診間，需跑3到4趟醫院，因此改制流程，讓民眾2次就醫即可確診。

「十科共照」則包括西醫、中醫、營養、藥師、護理、職治、物治、心理、社工與法務，有40人以上專業師級團隊供民眾諮詢。郭慈安說，民眾只要待在同一診間，等專業人員輪流進房看診就好，「我們未來打算再納入牙科！」