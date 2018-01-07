李江却推廣台語20年 實驗讀劇新形式

2018-01-07 19:36 中央社 台北7日電



長年推廣台語的李江却台語文教基金會成立20年，與新興的現代劇團「夾腳拖劇團」合作，將20年來的創會歷程化成舞台劇「生湠」，透過讀劇形式讓觀眾更聚焦、親近台語文之美。

「生湠」有繁殖生育、生生不息之意，李江却台語文教基金會執行長陳豐惠解釋，「取其延續、不斷傳承的意思，我們希望台語文的傳承也是這樣代代相傳，不要斷根。」在基金會成立20週年的紀念會上，「夾腳拖劇團」團長吳易蓁就率領團員以讀劇形式呈現她自編自導的「生湠」。

透過訪談基金會的主要成員、閱讀創會至今的書面資料，吳易蓁從1947年、228事件起始，以基金會成員為角色原型，透過六幕的劇情發展，描繪出在台灣不同政經時空背景之下，有一群人是如何受到台語文啟發、意識到台語發展困境並投身台語推廣運動的歷程。

陳豐惠說，基金會不斷尋求不同的形式去結合台語文的推廣，2004年起，陸續很多電影、電視劇組找上基金會協助台語指導，因此開始與戲劇結緣，與吳易蓁的緣分，也是從那時開始。

在陳豐惠眼裡，讀劇的形式雖然比較簡單，但內容著重呈現「聲音」，透過專業演員的聲音演繹，不僅能讓劇本故事完整呈現，也能表現台語文的聲調之美，觀眾更能在聽覺部分聚焦。

過去，基金會透過教學、講座、舉辦文學獎等方式推廣台語，近年，陳豐惠意識到該透過更生活、近民的方法讓台語普及於日常，因此又近一步舉辦「有影講台語」、「台語sa攏有」等活動。

主要鼓勵以全台語短片形式介紹電影、彩妝，近一步知性分析台語歌謠、詩詞等，基金會董事長邱文錫也預告，今年還將出版台語佛經，要進一步豐富台語的使用層面。