寒流來襲 彭啟明：不會霸王級那麼冷 但真的會冷

2018-01-07 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



寒流來襲！準備抗寒了。

氣象局下午針對17縣市發布低溫特報。氣象局說，受寒流影響，預計9日晚起至11日台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天在臉書指出，這波不會霸王級那麼冷，但真的是入冬以來最強一波，家裡務必要準備，趁著今天下午有時間要做好準備，真的會冷。

彭啟明指出，冷對身體的殺傷力，是直接的，比空汙更直接更快，呼籲民眾務必要準備。