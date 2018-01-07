親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

寒流來襲 彭啟明：不會霸王級那麼冷 但真的會冷

2018-01-07 16:51聯合報 記者陳智華╱即時報導

寒流來襲！準備抗寒了。

氣象局下午針對17縣市發布低溫特報。氣象局說，受寒流影響，預計9日晚起至11日台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天在臉書指出，這波不會霸王級那麼冷，但真的是入冬以來最強一波，家裡務必要準備，趁著今天下午有時間要做好準備，真的會冷。

彭啟明指出，冷對身體的殺傷力，是直接的，比空汙更直接更快，呼籲民眾務必要準備。

氣象局下午針對17縣市發布低溫特報。圖╱氣象局
氣象局下午針對17縣市發布低溫特報。圖╱氣象局
分享

氣象局彭啟明

相關新聞

本周惡寒來襲 周二到周四最凍

2018-01-07 23:52

海外實習必須保險訂契約 恐斷學生海外實習之路

2018-01-08 03:46

校外實習法只有兩種類型 建築藝術科系呼籲給彈性

2018-01-08 03:41

紙袋較環保？ 環署：沒比塑膠袋好

2018-01-08 00:40

農漁啟動防寒大作戰

2018-01-07 23:52

氣候為何亂了套？ 全都怪暖化

2018-01-07 23:52

寒流來了洗燙水…溫差太大恐傷「心」

2018-01-07 23:52

不願被貼標籤 失智老爸爸發病6年未就醫

2018-01-07 19:54

黃春明最珍視的大獎 來自這二位讀者

2018-01-07 19:25

黃春明罹癌後才服老 愛面子不拄拐杖

2018-01-07 19:24

獨／失智共照中心發功！找到1800多名未就醫的失智長輩

2018-01-07 18:23

失智症政策綱領2.0出爐 拚8年內確診率提升至七成

2018-01-07 18:23

照顧者心聲 盼大眾對失智更認識

2018-01-07 16:34

入冬首波寒流9日到 氣象局發布17縣市低溫特報

2018-01-07 16:29

氣象局持續發布大雨特報 雨下不停、強風也來

2018-01-07 15:36

民宿違法放捕獸夾 野貓遭夾命喪狗吻

2018-01-07 15:31

高雄蜜棗價格看俏 加強禦寒今年首攻日本

2018-01-07 15:28

爐火快炒鱔魚麵聞名 店家靠的是65年老灶

2018-01-07 14:45

你熔岩系？軟綿綿「雲朵厚多士」藏半熟蛋切開流漿

2018-01-07 14:22

寒流來襲怎護心？醫：保暖、不洗高溫熱水澡

2018-01-07 14:16

大腸癌第四期堅不開刀 中醫助他再活12年

2018-01-07 13:56

明下午寒流來襲 低溫僅7度

2018-01-07 13:31

愛肝達人站／肝癌發現得早 術後復發率小

2018-01-07 13:29

健康相談室／鼻子過敏、氣喘躺平睡 易誘發咳嗽

2018-01-07 13:29

好好吃／鴨料理 也能入營養午餐

2018-01-07 13:29

影／油價連4漲 本周汽、柴油再漲2角

2018-01-07 13:23

久坐不愛動 蜘蛛網爬上腿

2018-01-07 13:20

入冬首波寒流明午後南下 空曠地區低溫下探7度

2018-01-07 13:06

日月潭禁釣？日管處：湖岸仍可垂釣

2018-01-07 12:49

日月潭8區擬禁釣 最高罰百萬 釣客抗議

2018-01-07 12:41

天氣溼冷 家裡老人有這些情形該提高警覺

2018-01-07 12:32

黑面琵鷺魚塭落難 這群人熱心搶救

2018-01-07 12:32

油價漲聲響起 中油宣布明日起汽柴油每公升調漲0.2元

2018-01-07 12:28

快去加油！明天各式汽柴油調漲各0.2元

2018-01-07 12:24

油價攀升 中油汽柴油各漲0.2元

2018-01-07 12:16

影／好消息！寶二水庫人工增雨 三天累積200萬噸水

2018-01-07 11:57

阿里山公路施工 76.7K管制通行

2018-01-07 11:13

明午後寒流南下氣溫驟降 空曠地區低溫下探7度

2018-01-07 11:01

大雨特報！台中以北慎防大雨

2018-01-07 10:37
看更多

熱門文章

氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

2018-01-07 07:00

夜市鳥蛋便宜又美味 但你知道哪裡來的嗎?

2018-01-07 08:00

快去加油！本周油價可能調漲 推升至3年高點

2018-01-07 06:08

入冬首波寒流9日到 氣象局發布17縣市低溫特報

2018-01-07 16:29

寒流來襲 彭啟明：不會霸王級那麼冷 但真的會冷

2018-01-07 16:51

全台13縣市大雨特報！明午後氣溫溜滑梯陡降

2018-01-07 06:19

影／好消息！寶二水庫人工增雨 三天累積200萬噸水

2018-01-07 11:57

大腸癌第四期堅不開刀 中醫助他再活12年

2018-01-07 13:56

天氣溼冷 家裡老人有這些情形該提高警覺

2018-01-07 12:32

氣象局持續發布大雨特報 雨下不停、強風也來

2018-01-07 15:36

明下午寒流來襲 低溫僅7度

2018-01-07 13:31

爐火快炒鱔魚麵聞名 店家靠的是65年老灶

2018-01-07 14:45

連日雨讓空汙解除且減緩水荒 氣象專家叫好

2018-01-07 08:51

日月潭8區擬禁釣 最高罰百萬 釣客抗議

2018-01-07 12:41

異常極端冬季冰風暴 賈新興點出關鍵原因

2018-01-07 06:38

影／油價連4漲 本周汽、柴油再漲2角

2018-01-07 13:23

黃春明罹癌後才服老 愛面子不拄拐杖

2018-01-07 19:24

不願被貼標籤 失智老爸爸發病6年未就醫

2018-01-07 19:54

日月潭禁釣？日管處：湖岸仍可垂釣

2018-01-07 12:49

明午後寒流南下氣溫驟降 空曠地區低溫下探7度

2018-01-07 11:01

雨一直下到周二 明晚由北往南變冷

2018-01-07 10:10

獨／失智共照中心發功！找到1800多名未就醫的失智長輩

2018-01-07 18:23

寒流來襲怎護心？醫：保暖、不洗高溫熱水澡

2018-01-07 14:16

民宿違法放捕獸夾 野貓遭夾命喪狗吻

2018-01-07 15:31

大雨特報！台中以北慎防大雨

2018-01-07 10:37

全台降雨 13縣市大雨特報

2018-01-07 08:15

今日星座運勢／牡羊 事業運旺有貴人 新機會頻招手

2018-01-08 00:00

創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22

油價漲聲響起 中油宣布明日起汽柴油每公升調漲0.2元

2018-01-07 12:28

黃春明最珍視的大獎 來自這二位讀者

2018-01-07 19:25

高雄蜜棗價格看俏 加強禦寒今年首攻日本

2018-01-07 15:28

你熔岩系？軟綿綿「雲朵厚多士」藏半熟蛋切開流漿

2018-01-07 14:22

新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38

失智症政策綱領2.0出爐 拚8年內確診率提升至七成

2018-01-07 18:23

8日氣溫溜滑梯 9至12日低溫探7度

2018-01-07 08:49

入冬首波寒流明午後南下 空曠地區低溫下探7度

2018-01-07 13:06

照顧者心聲 盼大眾對失智更認識

2018-01-07 16:34

黑面琵鷺魚塭落難 這群人熱心搶救

2018-01-07 12:32

受鋒面影響持續濕冷 周一氣溫驟降

2018-01-07 19:24

搶親子市場 這家飯店牆壁隨你畫

2018-01-07 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top