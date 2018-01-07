降雨挹注水庫稍解渴 竹苗台南水情仍緊

2018-01-07 17:28 中央社 台北7日電



受到南方雲系降雨影響，全台水庫稍解渴，其中石門水庫的水位截至今天上午10時，蓄水率99%；不過，竹苗、台南的水庫仍為水情稍緊的綠燈，寶二水庫人工增雨，曾文水庫蓄水率52.5%。

經濟部水利署北區水資源局副局長邱忠川受訪表示，石門水庫從6日下午至7日上午10時，累積雨量已經有36.2毫米，預估可以增加500萬噸的水，且水庫水位已來到244.6公尺，即將回升到滿水位。

邱忠川說，石門水庫去年8月開始抗旱，直到10月受到「卡努」颱風加上東北季風的雙重影響，降下300毫米的雨量才達到滿水位；近日受到大雨影響，水庫又將回到滿水位。

他指出，先前竹苗地區進入第一階段限水，石門水庫每天支援新竹地區供水，隨著水庫的蓄水率達到99%，未來仍可持續援助新竹。不過他也提醒民眾，每年1月至5月是石門水庫的枯水期，還是希望民眾能節約用水，不要浪費水資源。

至於新竹地區，近期因降雨量偏少，北水局昨天傍晚把握天候條件，於寶二水庫施放焰劑進行人工增雨。

邱忠川受訪表示，新竹地區每天的民生加工業用水約需52萬噸，除了從頭前溪引水22萬噸外，也由石門水庫每天支援約9萬噸、永和山水庫每天支援約3萬噸，還有竹東圳的平均每日10萬噸以上進水量，因此寶山、寶二水庫每天只需供出約8萬噸水即可。

他表示，截至下午2時，寶二水庫水位為135.52公尺，蓄水量43.26%，預估可延長新竹地區超過10天的用水。

邱忠川說，這波鋒面預計會持續到8日左右，山區的水持續流下，將讓新竹地區的水情逐漸回穩，目前狀況還不會影響接下來的農耕灌溉期，不過仍盼雨勢持續，讓水庫能有更多進帳。

北水局也發布新聞表示，為保留每一滴得之不易的水，現已將頭前溪隆恩堰及上游上坪堰取水口的閘門全開取水，寶二水庫水位終於止跌回升，而這波鋒面預計會持續到8日左右，盼能持續對水情帶來助益。

南部方面，南方雲系北移影響，台南市4日下午開始降雨，但雨勢不大。中央氣象局南區氣象中心統計4日降雨到今天上午累積雨量，以白河區關子嶺35.5毫米居冠，其次是白河區鹿寮31.5毫米、南化區關山31毫米。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源表示，曾文水庫集水區累積雨量35毫米，進水量約56萬公噸，目前水庫蓄水率52.5%，有效蓄水量2億4300萬公噸。

台灣自來水公司第六區管理處人員說，南化水庫集水區累積雨量34.1毫米，進水量12萬9000公噸，目前水庫蓄水率73%，有效蓄水量6948萬公噸。

高雄5日至7日上午雨勢則不大，簡振源說，高屏溪攔河堰集水區3天來累計雨量35毫米，流量由每秒28立方公尺增為70立方公尺；阿公店水庫集水區受平地降雨較少影響，3天來累計雨量僅10毫米，累計為水庫進帳約20萬噸。高雄地區的水情目前仍為藍燈。