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管中閔：台大師資老化問題嚴重 未來恐淪搶二流師資

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台大新校長管中閔：台大每年資金缺口達3億

2018-01-07 15:14聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

剛當選台大校長的管中閔下午與媒體茶敘。記者馮靖惠／攝影
剛當選台大校長的管中閔下午與媒體茶敘。記者馮靖惠／攝影
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甫當選台大校長的管中閔，下午與記者分享他與台大校長遴委面談時的簡報內容。他指出，接掌台大的任務之一是「未來學習」，讓學生在台大所學不只是文憑或專業，而是能在社會「生根」，發揮多重能力，因應變遷時代，也強調台大應盡更多社會責任，勇於承擔。管中閔說，擔任台大校長與過往擔任政務官是兩個不一樣的工作，在台大要做的是「社會工程」，過去在政府部門做的是經濟面向的政治工程。

另，繼台灣樂團「草東沒有派對」、日裔作家石黑一雄後，他再引用希臘神話，「我的阿莉安、我的純潔，讓我能有自信走出未來四年複雜的迷宮變局。」

「台大要與國際名校深度合作，建立新的國際品牌」，管中閔舉出台大的國際合作策略，可比照上海交大、浙大模式，利用台大徐州路校區，成立國際聯合學院，以台大優勢領域為骨幹，跨院系合作成立具未來性、競爭力的新專業領域，且具明確的市場定位。他舉例，可能領域為「金融科技、精準行銷」，重點是數據分析、機器學習、人工智慧；或是「智慧農業，生物經濟」，重點是數位管理、食品產業供應鏈。

管中閔表示，未來四年台大的任務，除了教育、研究，還有財務、社會責任、留才攬才。「面對民間社會與國際社會，應該勇於承擔，提起社會責任作為台大使命。」

「財務，早已是台大常年面對的任務。」管中閔說，台大並不有錢，台大醫院的財務是獨立基金，實際財務運作不能計入台大運用的資金。事實上，僅是維持現況、每年資金缺口就有三億元，邁頂計劃結束後，校方可運用經費缺口更擴大，因此必須靠募款。

「未來四年的台大任務是個複雜變局，包括：國際化、多元價值、大學轉型和未來學習。」管中閔指出，國際化讓進入少子化下的台灣高教，呈現競爭力的落後，每年高中生出國讀大學的人數以20%成長率上升。「台灣高教必須以國際化回應少子化與國際化的兩股海嘯合擊」，讓在地子弟可以留在台灣求學與執教，並將優秀國際學生吸引到台灣高教市場。

管中閔表示，在國際化校園產生的「多元價值」正是台大重要的任務，更是台大校園的資產。此外，教育部即將啟動的「大學轉型」，將辯證著台大學術自由與大學自主的新態樣，成為台大必須密切面對的任務。

「未來四年的台大校長，必須承擔這些複雜使命，走出變局迷宮。」管中閔引用希臘神話中「阿莉安之線」(Le fil d’Ariane)，意即「指引解決複雜問題的有效途徑」。Ariane字意是非常純潔。而尼采也曾說：「走迷宮者從不尋找真理，只尋找他的Ariane」。

台大醫院管中閔高教

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