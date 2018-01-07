讓失智者安心出門 社會文化待翻轉

2018-01-07 17:12 中央社 台北7日電



衛福部次長薛瑞元。聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook

衛福部推動失智友善台灣，次長薛瑞元說，經營友善社區有待扭轉觀念、翻轉文化，從老人需求設想，「要讓老人能出門」，如無障礙交通設施、平整安全的行走環境都是關鍵。

根據衛生福利部2011-2013年全國失智症盛行率調查結果，65歲以上老人失智症盛行率為8%，推估民國106年底失智症人口將超過27萬人，其中極輕度與輕度占75%、中度與重度占25%，40年後更可能突破85萬人。

薛瑞元日前接受中央社記者採訪表示，隨人口老化，失智防治和照護是全球議題，也是每個人都可能遇到的問題，但打造失智友善社區確實「比較麻煩」，現在很多文化、觀念並沒有設想到老人的需求，經營友善社區就必須翻轉既有的觀念和做法。

為了讓老人行走安全，薛瑞元說，他曾提出市區車速應降速到時速20公里，當時被一些民眾罵翻，認為不實際。但社區巷弄如果車行飛速、或沒有無障礙交通工具，都會大幅降低老人出門意願。未來人口持續老化，老人無法外出走動不僅對健康有害，社會也可能因缺乏老人的經濟消費而受累。

薛瑞元過去曾擔任屏東縣政府衛生局長，屏東縣也曾獲高齡友善城市卓越獎；不過，薛瑞元坦言，拿到這個獎有部分蠻心虛，尤其是交通無障礙空間就沒有很落實。

台灣推動高齡友善多年，薛瑞元舉例，檢視大眾運輸，到底有多少低底盤公車，或政府好不容易把騎樓高低不平弄好，要讓行走更安全，卻改不了民眾占用騎樓的習慣；馬路也可能高低不平，連輪椅通行都有困難，「這是很嚴重的問題」。

友善社區的根本是文化的教育，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時說，營造友善社區第一是民眾要先對失智有正確認知，不要污名化、歧視，讓患者跟家屬能走得出來；尊重失智者的人權、傾聽他們的需求，且讓他們有足夠的社會參與。

蔡淑鳳表示，另一個重點是失智友善空間的營造，不單單只是無障礙，因失智者認知、判斷、定向可能出現問題，要在環境、動線設計考量他們的需求，營造讓他們情緒穩定、自在的空間。

目前台灣有75%失智症患者都是極輕度和輕度，台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，當友善社區網絡建立起來，極輕度、輕度患者都可以住在家裡，走在社區也很安全、社會參與也足夠，就能延緩失智進程，縮短後續進展到重度失智必須入住機構的時間。

薛瑞元說：「高齡友善城市還有一段路要走，但是不能放棄。」處理失智友善社區需要創意，都市鄉村條件不同，未來會徵求試辦計畫，發展出因地制宜的友善計畫，提升大眾對失智症認知、讓失智者在社區也能安全活動。