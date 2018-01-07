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你熔岩系？軟綿綿「雲朵厚多士」藏半熟蛋切開流漿

2018-01-07 14:22聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

茶餐廳可說是澳門當地人日常生活最常去的店家，而一講起茶餐廳，大多數想到的不外乎三明治、波蘿油、鴛鴦奶茶等多種經典的餐點。不過，其實現在澳門茶餐廳也開始大玩創意，像是位在筷子基的孖寶兄弟茶餐廳，老闆自行設計研發的「雲朵厚多士」，蓬鬆外型猶如雲朵的形狀得其名，一切開還有令人驚喜的半熟蛋黃在其中，可說是該店必打卡料理。

孖寶兄弟茶餐廳雖然開業才邁入第三年，但結合高檔的Cafe及平價親民茶餐廳混搭特色，反倒在一片茶餐廳中，令人印象深刻。店內有多款料理由老闆陳永強自己創作研發，像是獨家主打的「雲朵厚多士」，是該餐廳最受歡迎料理之一，如雲朵般的外型，可說是「相機先食」一族必打卡料理。

陳永強說，因為小朋友不喜歡吃蛋白，做甜點出身的他，就想到了舒芙蕾用大量蛋白、蛋黃加上麵粉，就能形成如此蓬鬆的狀態，那麼，如果拿掉了麵粉會怎麼樣呢？以此發想開始投入研發，也造就了這道特色甜點。

他提到，雲朵厚多士是用打發的蛋白，做出蓬鬆的雲朵造型，裡頭藏了一顆半熟的蛋黃，放上塗上花生醬的土司後，再用火烤蛋白部分即可完成，一切開蛋白部分，就能看到蛋黃如岩漿般流出，看了就令人口水直流。

除了雲朵厚多士外，陳永強表示，自家餐廳還有多項自己研發製作的餐點，比如阿波羅芝士培根包，或是黃金芝士捲等，結合西式料理的元素，並強調以健康為前提，讓饕客能品嘗到更多不一樣的滋味。

地址：澳門沙梨頭南街256號

營業時間：7:15–21:00（周五到日）、7:15~18:00（周一到四）

除了內藏蛋黃版本外，雲朵厚多士也有直接放上冰淇淋版。記者魏妤庭／攝影
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一切開就流漿，讓人看了口水直流。記者魏妤庭／攝影
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老闆陳永強研發多種獨家料理。記者魏妤庭／攝影
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雲朵厚多士可說是必打卡料理。記者魏妤庭／攝影
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選擇相當多元。記者魏妤庭／攝影
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雲朵厚多士切開藏有半熟蛋黃。記者魏妤庭／攝影
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餐廳內的料理多到令人眼花撩亂。記者魏妤庭／攝影
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孖寶兄弟茶餐廳位於筷子基。記者魏妤庭／攝影
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澳門甜點

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