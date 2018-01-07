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寒流來襲怎護心？醫：保暖、不洗高溫熱水澡

2018-01-07 14:16聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

寒流將於明天來襲，台南以北可能降溫到10度以下。醫師提醒，三高民眾、老年人及有心臟疾病家族史的民眾，應做護心的「防颱準備」，穿好保暖衣物再出門，洗澡水溫也不宜過高，避免血管在「一縮一張」下提高心肌梗塞危險性。

許多人喜歡選在寒冷的天氣泡溫泉，洗個熱水澡也過癮。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，血管因溫度的變化一縮一張，反而容易提高心肌梗塞危險性，建議泡溫泉不泡太久，泡前先喝水，在家洗澡時，水溫也不要超過40度。

洪惠風表示，假設心血管是公路，心肌梗塞就像土石流，要預防土石流，公路就應做好水土保持。也就是民眾平時就應控制三高、不抽菸、規則運動，做好血管的水土保持，以預防心肌梗塞土石流。

洪惠風說，寒流來襲，就像是公路遇上颱風天下大雨，除了平常血管的「水土保持」做足外，也要做好「防颱準備」，衣物穿暖再出門，別等冷了再穿；有時真的太冷，就不要勉強到戶外運動。

心肌梗塞危險群包括三高患者、老年人及有心臟疾病家族史者，不過平常沒在護心的民眾，寒流來更要當心。

洪惠風說，年輕人也無豁免權，若經常熬夜、睡眠不足，血管公路保養差，就可能永遠處於「颱風天」狀況。文獻研究發現，62%的男性及46%的女性可能於第一次心肌梗塞發作就猝死，且發作前幾乎沒有症狀。

「心肌梗塞難預警，才應視為土石流，平時要養心護心。」洪惠風呼籲，當民眾發現胸口有壓迫感，包括悶、緊、脹、痛，或一走路就難受、一休息就會好的狀況，心中警鈴就應大作，盡快就醫治療。

氣象局指出，明天下午寒流來襲，台南以北低溫只有8到10度，空曠地區低溫更可能降到...
氣象局指出，明天下午寒流來襲，台南以北低溫只有8到10度，空曠地區低溫更可能降到7度。圖／本報資料照片
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心肌梗塞土石流寒流

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