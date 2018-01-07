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大腸癌第四期堅不開刀 中醫助他再活12年

2018-01-07 13:56聯合報 記者曾健祐╱即時報導

國人罹癌率逐年提升，一般接受西醫放射、化學消滅癌細胞，中醫在輔助治療扮演提升免疫、舒緩後遺症，增加營養吸收等重要功能，曾有大腸癌第四期患者在未接受任何西醫療程下，靠中醫延續12年又9個月案例，桃園市中醫師公會今邀請全國多名臨床醫師，分享中西醫治療癌症的成功經驗。

大林慈濟中醫部主任葉明憲表示，大腸癌是國內男性罹患率第一、女性第二，中醫透過針灸、推拿及內外用中藥與西醫同步治療，並調養病人接受放射、化學性治療的後遺症，主要針對失眠、情緒、頻便、便出血，和控制體重加強身體調養。

他指出，曾有1名屏東的葉姓老翁66歲被診斷罹患大腸癌第四期，他堅持不開刀、接受化療，透過中醫療法控制病情，原本預估只剩下1年半時間，後來到了78歲才過世，成功延續了12年9個月生命。

葉明憲也提醒，若大腸癌病患出現手腳冰冷、食慾不佳、缺乏氣力及體重下降等症狀，就應立刻就醫否則死亡率會大幅提升。

而鼻咽癌、口腔癌、下咽癌及咽喉癌合稱頭頸癌，專門研究的林口長庚中醫部部長陳俊良說，台灣每年增加、死亡的口腔癌人數約為6500人、2500人，平均死亡年齡更比其他癌症提早10歲，許多人在放射合併化學治療過程因體重驟降、體力衰退中斷療程。

他表示，中醫治療癌症在於提升免疫力、增加腸胃功能幫助營養吸收，及改善化學治療副作用；52歲陳姓男子半年前確診口腔癌，長庚中醫病房以中藥漱口水、外用白芷凝膠及內服中藥，緩解他接受放射產生皮膚及口腔黏膜炎，噁心嘔吐等症狀，最後順利結束7周療程返家。

長庚大學中醫學系系主任楊賢鴻表示，國內女性發生率第一的乳癌，病人常透過放療照射，除會導致免疫力下降，皮膚也會紅腫甚至潰爛，相較於西醫外用藥的類固醇，中藥研製的藥膏沒有副作用，且復原力更為快速。

中藥可舒緩病人接受放射化學治療的後遺症，並提升免疫力幫助做完後續療程。記者曾健祐...
中藥可舒緩病人接受放射化學治療的後遺症，並提升免疫力幫助做完後續療程。記者曾健祐／攝影
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大林慈濟中醫部主任葉明憲指出，曾有第四期大腸癌患者堅持不開刀，靠中醫治療延續12...
大林慈濟中醫部主任葉明憲指出，曾有第四期大腸癌患者堅持不開刀，靠中醫治療延續12年又9個月案例。記者曾健祐／攝影
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林口長庚中醫部部長陳俊良說，中醫在治療癌症主要為提升免疫、舒緩後遺症，增加營養吸...
林口長庚中醫部部長陳俊良說，中醫在治療癌症主要為提升免疫、舒緩後遺症，增加營養吸收等重要功能。記者曾健祐／攝影
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長庚大學中醫學系系主任楊賢鴻表示，患者接受放射化療皮膚容易紅腫、潰爛，使用中藥製...
長庚大學中醫學系系主任楊賢鴻表示，患者接受放射化療皮膚容易紅腫、潰爛，使用中藥製成的藥膏無副作用、恢復效果好。記者曾健祐／攝影
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中醫大腸癌中藥

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