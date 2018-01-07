日月潭禁釣？日管處：湖岸仍可垂釣

2018-01-07 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日月潭擬禁止在特定區八大地區垂釣。報系資料照 分享 facebook 觀光局日月潭風景管理處（日管處）計畫實施禁釣令惹不滿，日管處表示，近日將邀相關業管機關及地方民意代表再召開檢討會議，不過民眾對禁釣範圍也恐有誤會。

日管處副處長陳志賢表示，考量遊客進出可能與釣客衝突，安全與權益受到影響，才將公有碼頭、步道等日管處興建的公共設施設為禁止垂釣區，並非將整個日月潭禁釣。至於釣客建議設釣魚平台，陳志賢說，使用水域水面要經台電公司同意，漁業行為則歸南投縣政府農業處管，不是日管處能決定，設在哪個地點魚會來，也是門大學問。

日管處管理課課長陳建仲說，民眾對公告內容顯有誤解，不是臨水20公尺內皆禁，像湖岸就可以垂釣，會再修正文字避免誤解。

他說，碼頭過去發生過太多光怪陸離的事，有釣客在夜間翻牆進入沒有照明的碼頭，十分危險；紀律過差也是大問題，常有釣客丟棄剩下的垃圾、魚具、魚鉤，甚至有人遺留排洩物。

有釣客反映白天被趕、被逼得只能夜釣，陳建仲說，白天坐船、騎車等出入遊客多，釣竿甩來甩去令人擔憂，過去也確實有釣客把用過的魚鈎留在護欄的繩上，遊客抓到繩子，結果受傷送醫。

陳建仲說，此外，也有船家抱怨，部分釣客為垂釣方便，鬆開船舶，讓船飄出去，自我約束不佳，逼得日管處不得不管理。他說，過去沒有設施時，釣客也是在岸邊垂釣，釣客抱怨不能使用設施就不能釣魚，似乎倒果為因。