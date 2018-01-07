日月潭8區擬禁釣 最高罰百萬 釣客抗議

2018-01-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局日月潭風景管理處（日管處）日前預告將禁止民眾在特定區內的八大地區垂釣，違者最高罰100萬元，引發眾多釣客抗議，指釣魚也是一種觀光休閒，不該禁止。他們建議，若觀光局擔心甩竿干擾遊客，不妨在潭上設釣魚平台。

「日月潭國家級風景特定區禁止從事垂釣事項」草案規定，為保障日月潭水庫船舶航行安全、確保遊客出入碼頭及轄內遊憩設施時安全，規定日月潭水庫公有碼頭、臨水20公尺內觀景平台、臨水20公尺內自行車道及步道禁止從事垂釣行為，違反者依發展觀光條例規定處5000以上100萬元以下罰鍰。

日月潭搞魚專區社團社長「啊達」余政達表示，公布禁區包括所有碼頭、環湖步道等，幾乎等於全面禁釣。釣魚資歷超過20年的他說，在日月潭前，各大水庫就幾乎全面禁釣，淡水釣魚的適宜地點不多，如今變得更少，而且他從未聽說有甩竿傷及遊客的事故。

37歲的「啊達」說，許多釣友支持設釣魚平台，把釣客與一般遊客分開並設管理平台，也可接受收取50至100元的清潔費，讓釣客合法釣魚。他指出，禁釣令等於圖利5、6個特定漁家，他們的漁筏可合法申請捕魚，但漁家其實另向釣客收費，每人600至800元，還可釣24小時營利。

他說，確實有些「沒品」釣客，製造的垃圾、用過的魚鈎不收，「多少魚都帶得走，小東西卻不肯清走」，他自己也曾踩過被棄置的魚鈎。社團也早不斷呼籲釣友要有公德心，甚至當面提醒。

有釣客說，休閒活動應納含多元，垂釣本來就是新熱門活動，不應因主管人事個人喜好與印象失之公正。他們建議，有如釣客天堂的日月潭應有規畫良好的釣台設施，並請公所代為經營管理購買釣魚證等事宜，且限制不良行為。