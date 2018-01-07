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天氣溼冷 家裡老人有這些情形該提高警覺

2018-01-07 12:32聯合報 記者黃寅╱即時報導

天氣溼冷，下周氣溫可能還下降。急診醫師提醒，家中有老人需照顧的，這時應特別注意，天冷容易造成血管收縮和循環不佳，當老人出現失眠、拒食，或進一步有昏睡、意識不清情形，應視為一種警訊，必要時得趕緊送醫。

尤其老人免疫能力已低，即使體內感染、發炎嚴重，也不會發燒，經常成為照顧上的一大盲點。

台中市童綜合醫院急診部主任吳肇鑫指出，一、失眠：老人們睡不著乍聽之下似乎沒什麼特別，但須注意，老人們因為表達能力已差，或有失智情形，當身體出現異狀時，晚上當然是輾轉難眠。

有三高的病人，應該確認血壓和血糖的數值；有狹心症的病人，應該注意有無胸悶、冒冷汗和呼吸的順暢與否；有腸胃功能不佳的病人，很可能是有了嚴重的便秘，才會讓老人家病懨懨。

二、拒食：可以好好進食，是老人家們當下狀況不錯的一個重要指標，因為腸胃道消化食物需要大量的血液循環來處理。「胃腸好、人就健康」對老人家更是貼切。

家中長輩如果出現不願意進食，甚至有畏食、聞到食物就想吐，除了腸胃道本身的問題，全身性的循環不佳就要列入考慮。如果只是一餐，可以先用開水或飲料補充水分，如果接下來仍沒有改善，就要盡速就醫了。

三、管路：越來越多高壽的老人家使用管路居家照顧，例如鼻胃管、尿管、甚至氣切管。居家照顧可以讓子女們不用往返醫院疲於奔命，但是對於管路的正確知識也就更重要了。

天冷，會增加胃潰瘍出血發作的機率，當反抽鼻胃管容易出現咖啡色的液體，該注意這可能是出血後和胃酸作用的結果。氣溫低，很多老人家不願意喝水，造成尿液的黏稠度增加，尿管因沉澱物多而堵塞，很容易引發泌尿道感染，甚至進一步演變成敗血症。

冷空氣也會讓呼吸道變得更敏感、分泌物更多，使用氣切管的患者更需要定期抽痰，避免惡化變成肺炎。

如果老人出現昏睡、叫不醒，應注意，這很可能是因感染引起，應迅速就醫。

台中市童綜合醫院急診部主任吳肇鑫指出，老人免疫能力已低，即使體內感染、發炎嚴重，...
台中市童綜合醫院急診部主任吳肇鑫指出，老人免疫能力已低，即使體內感染、發炎嚴重，也不會發燒，經常成為照顧上的一大盲點。圖／摘自吳肇鑫臉書
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