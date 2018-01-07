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愛肝達人站／肝癌發現得早 術後復發率小

2018-01-07 13:29聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事

老友梅開二度，在婚禮上侃侃而談:「三年前收了各位第一次紅包，今天又收了各位第二次紅包，實在有點不好意思。不過，我跟各位保證，這次絕對是最後一次了!」

十多年過去了，這位仁兄果真還信守諾言，沒有再收紅包。

不管梅開幾次、紅包收幾次，看在全國肝膽腸胃科醫師的眼裡，實在是心有戚戚焉。因為再收红包其實很像肝癌的一再復發。肝癌的特點就是開刀或其他治療後容易再發。

復發有兩種，一種是肝癌完全根除了，但肝臓其他部位的肝細胞又癌變長出肝癌出來。通常肝臟正常或纖維化或硬化程度較輕者，在手切除後復發的機率也越少。

另一種再發是指肝癌在治療前就跑到肝臟其他部位，或轉移到其他器官，這種情形通常是肝癌發現得太晚，或腫瘤靠近血管，在開刀或治療前就散開了出去。反之，如果肝癌發現得越早，肝腫瘤越小治療後復發機率也較少。

再發的壓力是每一位肝腫瘤病友及家屬心中的痛，也是目前醫學上極需研究突破的課題。然而斧底抽薪最根本的方法就是不要感染B、C肝炎，有了B、C肝炎就要及早就醫診治，必要時使用抗病毒藥物治療。研究知道，長期B、C肝病毒感染會使肝臟發炎、變質，而變質的肝是肝癌發生的溫床與基地。一旦肝臟發生質變，即使B、C肝病毒使用藥物治療成功了，一輩子發生肝癌而且再發的機率雖然會大幅降低但風險是永遠存在的。

因此，目前沒有一位外科或肝膽腸胃科醫師，敢像這位再婚的好友一樣，在病人面前拍胸膛保證：「不好意思，這一次開刀是最後一次了!」有不少病人開了刀幾十年都平安無事沒有復發，通常是因為平常有定期追蹤，肝癌及早發現及早治療的結果。因此，凡我全國B、C肝民眾，平時就要用心寶貝你的肝，就好比婚姻有用心經營，將來離異再婚的機率就會大幅減少一樣。

●肝病防治學術基金會80期好心肝會刊已出刊，另有新版的B、C型肝炎治療小手冊及肝癌對策，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線：0800-000-583或上網 www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝癌肝病C肝肝炎腫瘤

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