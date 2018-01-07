久坐不愛動 蜘蛛網爬上腿

深層靜脈栓塞 恐引發要命肺栓塞

張姓老奶奶長期腿部靜脈曲張，腳上突起的靜脈好似青綠色蜘蛛網，她總說以前是做粗重工、很正常，年紀大不在乎美觀。而因她年長膝關節退化，不愛活動，老坐著看電視，常常一坐就坐到家人提醒吃飯，才緩緩起身。

近日，老奶奶的家人發現，她的小腿變得腫脹，手指按壓彈不回來，於是帶她就醫。經超音波檢查，醫師發現阿嬤竟發生「深層靜脈栓塞」，自股動脈到髂動脈都有血栓，醫師提醒奶奶，「再不治療，可能會發生肺栓塞」。

靜脈曲張的好發族群是久站或久坐不動的人，建議即使工作時間長，至少50分鐘要起來活動10分鐘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

振新醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說明，人體的血液循環分為兩大系統，動脈血管負責將血液從心臟輸送到周邊，靜脈血管則從周邊送回心臟。靜脈疾病常見於下肢，若久站或長時間靜止不動，血液就會囤積在下肢血管，使血管內的壓力增大，淺層靜脈越來越凸，形成靜脈曲張。

黃建龍說，靜脈曲張時間久了，腿部就會出現一條條青綠色的紋路，小腿可能因血液不回流而水腫，嚴重時可能皮膚潰爛或傷口不易癒合。

手壓腿彈不回來 要有警覺心

黃建龍說，淺層靜脈發生曲張，除了影響美觀，更令人擔心的是肉眼看不見的深層靜脈若發生血栓，嚴重可能造成血流回堵，致使患肢缺血壞死，或者血塊隨血液循環造成併發症如肺栓塞，即血塊塞住心臟通往肺部的肺動脈。

他提醒，當淺層靜脈曲張病人發現腳部水腫，手指按壓彈不回來，就得警覺有深層靜脈栓塞的可能性。

搭長途飛機 小心深層靜脈血栓

黃建龍說，靜脈曲張的好發族群是久站或久坐不動的人，如不愛運動的上班族、櫃姐、憲兵警衛等，建議即使工作時間長，至少50分鐘要起來活動10分鐘；長坐或長站過程，可作些簡單的腿部伸展運動，讓活動牽引肌肉收縮，將血液從下支擠壓送回心臟；下班回家後可將腳抬高，舒緩腿部壓力。

並不是淺層靜脈曲張的病人才可能發生深層靜脈血栓，黃建龍提醒，搭乘四小時以上長途飛機若完全沒有活動，腿部的靜脈血流會變差，加上飛機上空氣乾燥使血液黏稠度增加，有可能突然發生深層靜脈血栓，俗稱「經濟艙症候群」。日前就有一名40歲粉領族自英國返台，在十數小時的飛機上睡著，一抵台就發病送醫。他建議，長途機上的旅客要每小時起來活動一下。

給久坐久站者的5點小叮嚀

1 工作時，腿部適時做伸展運動

2 工作時，至少每50分鐘起身活動10分鐘

3 下班後，腿部抬高，或腿部泡熱水、輔以按摩

4 輕度靜脈曲張者可著彈性襪，比襪子緊一些即可

5 當靜脈曲張釀水腫、手指按壓彈不回來，應警覺深層靜脈血栓的可能

資料來源／振新醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍